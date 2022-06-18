İyi Partili Çabukel, esnafı ziyaret etti!

Bölge esnafının istimlak konusunda sıkıntılı olduğunu ifade eden Çabukel, şunları söyledi;

“Bu gün Ekmekçi Mahallesinde istimlak mağduru esnafımızın sesi olmak üzere toplanmış durumdayız. Bu bölgede yapılan köprü yüzünden mülkleri,değerinden düşük ,komik sayılabilecek bir değerlendirmeyle ellerinden alınan vatandaşlarımızın çilesine şahit olduk. Bir iş yerinin yıllık cirosunu bile karşılamayan fiyatla istimlak edilmesi hangi vicdana sığar ,üstelik bu iş yerleri en az dört beş katlı.

Bakın Sayın Güngör,öncelikle tekrar selam gönderiyorum kendisine,Kahramanmaraş’ta yaşamadığınızı,oturtmadığınızı biliyoruz,Kahramanmaraş’a yabancı olduğunuzu da biliyoruz. Fakat buyurun,ben Kahramanmaraş İyi Parti İl Başkanı olarak , elinizden tutayım,yirmi,otuz tane emlakçı gezelim. Bize üç artı bir , bir milyon liranın altında daire gösterin bize diyelim. İnanın gösteremezler. İnanın bir milyon liraya dört artı bir daire gösteremezler. Beş artı bir daireyi gösteremezler.

siz ,bu iş yerlerini kelepir fiyata alıyorsunuz, kamulaştırıyorsunuz. Bu insanların yirmi yıllık,otuz yıllık,kırk yıllık hakkını ,sermayesini gasp ediyorsunuz. Buna göz yummamız mümkün değil. Biz İyi Parti Kahramanmaraş il başkanlığı olarak buradaki esnaflarımızı dinledik. Esnaflarımız sizlerden şunu ister. Burada emsal olarak ,çevredeki emsal iş yerlerini baz alarak buradaki metre kare fiyatları en az ne ise , bu miktar üzerinden bir kamulaştırma yapın istiyorlar.

Yani bu insanlara biz size beş yüz bin lira veriyoruz,bir milyon lira veriyoruz ,siz gidin hakkınızı mahkemelerde arayın demek,Kahramanmaraş’a yabancı olmak demektir. Evet siz bu insanlara yine beş milyon lira da verseniz de yine mahkemelere gidecekler,davalarını açacaklar. Bu onların hakkı. Ancak sizin yönettiğiniz ülkemizde enflasyon yüzde yetmiş ,yüzde seksen sizin rakamlarınıza göre. Başka grupların,ENAGRUB ‘unun rakamına,diğer araştırma şirketlerinin rakamlarına göre yüzde yüz elli,yüzde iki yüz. Bu kadar yüksek enflasyonun olduğu yerde , bu yaptığınız kamulaştırma bedelleri vicdanlara sığmaz,hakkaniyete sığmaz. Bu insanlara yapılan zulme karşı sessiz kalamayız. Zulüm nereden geliyorsa gelsin İYİ Parti olarak bunun karşısında duracağız. Buradaki esnaflarımıza lütfen artık sessiz kalmayın, gelin bu esnaflarımızı bir dolaşın,söylediklerini bire bir sizde duyun.

Bu vicdanlara sığmaz,insafa sığmaz. Sizi buraya davet ediyorum,Kahramanmaraş’ı tanımaya davet ediyorum. Kahramanmaraşla uğraşmayı bırakın. Bu insanların daha fazla belasını almayın. Sizin yüzünüzden Kahramanmaraşta’ki insanlar acı çekemezler,sizin yüzünüzden Kahramanmaraşta’ki insanlar yoksulluğa düşemezler. Artık yeter. Çok az kaldı,bunu görüyoruz. Vatandaşlarımız da bunu görüyor. Hepsini izleyin. Kalbinize inmesin. Kahramanmaraşta AKP’ye büyük bir teveccüh vardı. Bu bölgedeki insanların büyük bir teveccühü vardı AKP’ye. Fakat sizler gibi yöneticiler yüzüne ,ülkeyi yönetenler yüzüne artık o teveccühü yerle bir ettiniz. Bu insanlar artık yüzünü güneşe dönmüş durumda.

İnşallah İYİ Parti olarak geldiğimizde bu sizin kelepir fiyatına kamulaştırdığınız bu alanları , insanlara yaşanılır derecede arsa vereceğiz, konut göstereceğiz. Yani mağduriyetlerini gidereceğiz. Bunu duymanızı istiyorum. Bu sese kulak verin. Lütfen daha fazla geç olmadan ,daha fazla zor duruma düşürmeden bu insanların yanına gelin. Hepinize çok teşekkür ediyorum.”