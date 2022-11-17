Kahramanmaraş Bertiz'de Deva Rüzgarı

Bertiz Baydemirli mahallesinde Eski Muhtar Ramazan Açıkgöz'ün torunu Ramazan Çiğdem ve Öztürk ailelerinin düğün törenlerine de katılım sağlayan heyet daha sonra Karamanlı mahallesinde Çiçekli ailesinin düğün törenlerine katılarak hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Bertiz Baydemirli ve Karamanlı mahallelerinde katıldıkları düğün merasimlerinde Deva Partisi İl Başkanı Uzm.Dr.İrfan Karatutlu'ya, il heyetine ve Aslen Bertiz Karamanlı Mahallesi'nden olan Deva Partisi Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Salih Dökme'ye bölge halkı tarafından gösterilen yoğun ilgi memnuniyetle karşılandı. Ziyaretin sonunda vatandaşlar Deva Partisi heyetinin bölgeye gerçekleştirdikleri ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.