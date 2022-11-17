Kahramanmaraş Bertiz'de Deva Rüzgarı

Demokrasi ve Atılım Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Uzm.Dr.İrfan Karatutlu, Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Salih Dökme, İl Başkan Yardımcıları Yakup İncegül, Mehmet Bayır ve Dulkadiroğlu İlçe teşkilatı üyeleri bu hafta da Bertiz Baydemirli ve Karamanlı mahallelerini ziyaret etti. Bertiz bölgesinde 3 farklı düğün törenine de katılan Deva Partisi heyetine vatandaşlar tarafından gösterilen yoğun ilgi ve sevgi gösterisi dikkatlerden kaçmadı.