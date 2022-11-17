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Kahramanmaraş Bertiz'de Deva Rüzgarı

Demokrasi ve Atılım Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Uzm.Dr.İrfan Karatutlu, Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Salih Dökme, İl Başkan Yardımcıları Yakup İncegül, Mehmet Bayır ve Dulkadiroğlu İlçe teşkilatı üyeleri bu hafta da Bertiz Baydemirli ve Karamanlı mahallelerini ziyaret etti. Bertiz bölgesinde 3 farklı düğün törenine de katılan Deva Partisi heyetine vatandaşlar tarafından gösterilen yoğun ilgi ve sevgi gösterisi dikkatlerden kaçmadı.

Kahramanmaraş Bertiz'de Deva Rüzgarı

Kahramanmaraş Bertiz'de Deva Rüzgarı

Demokrasi ve Atılım Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Uzm.Dr.İrfan Karatutlu, Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Salih Dökme, İl Başkan Yardımcıları Yakup İncegül, Mehmet Bayır ve Dulkadiroğlu İlçe teşkilatı üyeleri bu hafta da Bertiz Baydemirli ve Karamanlı mahallelerini ziyaret etti. Bertiz bölgesinde 3 farklı düğün törenine de katılan Deva Partisi heyetine vatandaşlar tarafından gösterilen yoğun ilgi ve sevgi gösterisi dikkatlerden kaçmadı.

17 Kasım 2022 Perşembe 12:29

Bertiz Baydemirli mahallesinde Eski Muhtar Ramazan Açıkgöz'ün torunu Ramazan Çiğdem ve Öztürk ailelerinin düğün törenlerine de katılım sağlayan heyet daha sonra Karamanlı mahallesinde Çiçekli ailesinin düğün törenlerine katılarak hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Bertiz Baydemirli ve Karamanlı mahallelerinde katıldıkları düğün merasimlerinde Deva Partisi İl Başkanı Uzm.Dr.İrfan Karatutlu'ya, il heyetine ve Aslen Bertiz Karamanlı Mahallesi'nden olan Deva Partisi Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Salih Dökme'ye bölge halkı tarafından gösterilen yoğun ilgi memnuniyetle karşılandı. Ziyaretin sonunda vatandaşlar Deva Partisi heyetinin bölgeye gerçekleştirdikleri ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Son Güncelleme: 17.11.2022 12:32
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Kahramanmaraş Bertizde Deva Rüzgarı
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