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Kahramanmaraş heyetinden bakana ziyaret

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başkan Güngör, “Tarım ve Orman Bakanlığı görevine atanan hemşehrimiz Sayın Vahit Kirişçi’ye Kahramanmaraş heyeti olarak hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Nazik kabulleri için Sayın Bakanımıza hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum” dedi.

Kahramanmaraş heyetinden bakana ziyaret

Kahramanmaraş heyetinden bakana ziyaret

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başkan Güngör, “Tarım ve Orman Bakanlığı görevine atanan hemşehrimiz Sayın Vahit Kirişçi’ye Kahramanmaraş heyeti olarak hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Nazik kabulleri için Sayın Bakanımıza hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum” dedi.

17 Mart 2022 Perşembe 13:46
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’yi ziyaret etti.

Gerçekleştirilen programda Başkan Güngör’ün yanı sıra AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, İç İşleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Milletvekilleri Habibe Öçal, Ahmet Özdemir ve Cihat Sezal, AK Parti MKYK Üyesi Türk İslam Karakoç, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, İl Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı ve il başkan yardımcıları yer aldı.

Hayırlı Olsun

Gerçekleştirilen ziyaretin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Tarım ve Orman Bakanımız, hemşehrimiz Sayın Vahit Kirişçi’ye Kahramanmaraş heyeti olarak hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Nazik kabulleri için Sayın Bakanımıza hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

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Kahramanmaraş Heyetinden Bakana Ziyaret
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