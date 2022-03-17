Kahramanmaraş heyetinden bakana ziyaret

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başkan Güngör, “Tarım ve Orman Bakanlığı görevine atanan hemşehrimiz Sayın Vahit Kirişçi’ye Kahramanmaraş heyeti olarak hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Nazik kabulleri için Sayın Bakanımıza hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum” dedi.