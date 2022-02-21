Kahramanmaraş'ı Sök-Tak Belediyeciliğinden Kurtaracağız

"Şehrimiz belediyeleri son 30 yıldır kötü yönetilmektedir. Şehrin gelişmesi için harcanması gereken maddi ve manevi kaynaklar, gerekli planlamalar yapılmadan, istişare edilmeden, pervasızca, har vurup harman savrularak yapılmaktadır. Ben yaparım oldu bitti mantığıyla şehri yönetmeye çalışmak hem bu şehre hem de bu şehrin vatandaşlarının haklarına saygısızlıktır. Modern gelişmiş ülkelerde şehir; halk ve halkın temsilcisi Sivil Toplum Kuruluşları(STK) ile yönetilir. Şehircilik ve kentleşme ile ilgili önemli kararlarda halka sorulur. İl yöneticileri, Vali, Belediye başkanı bu ortamı sağlamakla sorumludur.

Bu umursamazlığın ana nedeni bu projeleri, kendi çıkar ve menfaatleri doğrultusunda kullanmak isteyenlerdir. Şimdi daha İl Özel idare Binasının (saçma bina) yıkımı bitmeden eski orta hal binasındaki ‘’Kültür Park" diye yapılan ucubenin valilik binası olarak planlandığını kamuoyundan öğreniyoruz. Yangından mal kaçırırcasına seçimlerden önce dönemin belediye başkanı tarafından Kültürpark diye yapılan ucubenin yerinin dere yatağı olduğu iddia ediliyor. Şimdi belediyeciliğin kitabını yazdım diyenler, acaba bu konuda ne gibi teknik çalışmalar yapmış ve böyle birşeye karar vermiştir. Şehrimizde son yıllarda saçma ve atıl projeler yapılmış ve onların henüz ekonomik ömrü bitmeden tekrar yıkılmaya çalışılarak vatandaşın paraları heba edilmiştir. Kahramanmaraş halkı ilk defa Sök-tak belediyeciliği yapan bir yönetimle karşı karşıyadır. Bu projelerden büyük bir israf ve çifte bir rant oluşturulduğu da açıkça görülmektedir.

Bu şehirde yapılan yanlış dikey mimari planlarının, rant uğruna değiştirilen imar planlarının, hülle yoluyla yapılan belediye arsa ve petrol ruhsatı işlemlerinin, doğukent ve kuzey çevre yolu rant paylaşım planlamasının ve birçok belgeli hukuksuz işlemlerin hukuk normal işlediğinde hesabı Deva Kadroları olarak ilgili yöneticilerden sorulacaktır.

Hepinizin malumu son yıllarda bitirilemeyen ve yanlış yapılan projeleri sıralamak gerekirse;

İl özel idare binası(Saçma bina)

Kültür Park (Ortahal)

12 Şubat belediye binası ve asansörü (Otopark sorunu olan bir belediye binası)

Necip Fazıl hastanesi (Şehre olan uzaklığı ve Fay hattı üzerine yapılması)

Kadın Doğum Hastanesi

Madalyalı kavşak (Yoğun saatlerde trafik keşmekeşi oluşması)

Arsan Kavşağı (Kaç kez tarih verilmesine rağmen hala bitirlemedi)

Otogar ( Ekonomik ömrü bitmeden yıkılıp yeniden yapılması ve yeni yapılanın hem gecikmesi hem de yine ihtiyaca cevap veremeyecek olması)

Stadyumlar (Bir türlü verilen sözlere rağmen yapılamaması)

Atık Su Arıtma Tesisi (Gerekli ve faydalı olmasına rağmen doğru yapılmadığı için insanımızı kötü kokuya mahkum etmesi)

Baraj Kenarına ağaçların kesilerek yapıldığı ve bölgede yaşayan insanların en çok kokudan şikayetçi olduğu Hasancıklı Mezarlığı (Kokunun sebebi geçirimsiz olmayan bir zeminde ve su kotunun üzerinde olan mezarlıkta Mevta sıvılarının hemen önündeki baraj suyuna karışması olabilir mi?)

Bunları sizlere sadece muhalefet yapmış olmak için anlatmayacağız. Yapılan bütün yanlışların farkındayız ve DEVA kadroları olarak gelecekte şehrimizin gelişiminde, bütün ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarının fikirlerini, katkılarını ve öngörülerini dikkate alacağımızı, şehre dair bir istişare mekanizmasını harekete geçireceğimizi şimdiden söylemek istiyoruz. Bu şehrin ihtiyaçlarını ve taleplerini doğru sıralayarak projeler ve yatırımlar yapacağız. Bu şehrin sahibi gibi değil, bir parçasıymış gibi davranacağımızı bildirmek isteriz. 10 yıl sonrasını bile hesaplamadan kendi yaptığını kendi yıkan bir yönetimin oyuncağı olan güzel şehrimizin güzel insanlarını sök-tak belediyeciliğinden kurtaracağız."

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