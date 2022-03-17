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Kahramanmaraş’ta partilerinden istifa eden 20 kişi MHP'ye geçti

Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesinde, partilerinden istifa eden 20 kişi MHP'ye katıldı.

Kahramanmaraş’ta partilerinden istifa eden 20 kişi MHP'ye geçti

Kahramanmaraş’ta partilerinden istifa eden 20 kişi MHP'ye geçti

Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesinde, partilerinden istifa eden 20 kişi MHP'ye katıldı.

17 Mart 2022 Perşembe 17:02
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MHP'nin Türkiye genelinde başlattığı Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları, vatandaşların uyanmasına vesile olmaya devam ederken, program kapsamında Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesinde düzenlenen toplantıda, partilerinden istifa eden 20 kişi MHP'ye katıldı.

Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesinde bulunan Millet Konağı'nda, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan, MHP Andırın İlçe Başkanı İlker Güngör, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, MHP Andırın KAÇEP Başkanı Elife Demirer, İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Mahalle Muhtarları ve partililerin katılımlarıyla gerçekleştirilen istişare toplantısında, başta İyi Parti'den olmak üzere partilerinden istifa eden 20 kişi MHP'ye katıldı.

MHP KAHRAMANMARAŞ İL BAŞKANI ERTUĞRUL DOĞAN'DAN AÇIKLAMA

MHP Andırın İlçe Başkanı İlker Güngör ve Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan'ın ilçede yapılan hizmetler ve parti çalışmaları hakkında sunumlar yaptığı istişare toplantısında, partilerinden istifa eden 20 kişiye Üç Hilal rozeti takan MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan, katılım töreninde yaptığı konuşmada, ''Partimizin ülke genelinde başlattığı Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma toplantıları, istişare toplantılarımız, esnaf ve ev ziyaretlerimiz vatandaşlarımızın aydınlanmasına vesile olmaya devam ediyor.

Andırın'da olduğu gibi tüm İl ve İlçelerimizde partimize büyük katılımlar sağlanıyor. Vatan derdi olmayan 6 muhalefet partisinin vatana verebileceği hiç bir şeyin olmadığını görenler, partilerinden istifa ederek MHP'ye katılıyor. Çünkü bizim, Vatana ve Millete hizmet etme sevdamız ve derdimiz var. Çıktığımız bu kutlu yolda azim ve kararlılıkla yolumuza devam ederek, 2023 seçimlerine hazırlanıyoruz. 300 yüzden fazla vatandaşımızın katılımlarıyla gerçekleştirdiğimiz bu istişare toplantımıza teşrif edenlere ve partimize yeni katılan 20 arkadaşımıza teşekkür ediyorum.'' dedi.

Son Güncelleme: 17.03.2022 19:12
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Kahramanmaraş’ta Partilerinden Istifa Eden 20 Kişi MHPye Geçti
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