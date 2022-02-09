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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan merak uyandıran paylaşım!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan merak uyandıran paylaşım!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan merak uyandıran paylaşım!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.

09 Şubat 2022 Çarşamba 16:08
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Chp lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sık sık çekip sosyal medya hesabına yüklediği video serisine bu akşam kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu.

"ÖNEMLİ BİR KONUYU KONUŞACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bu akşam için saat vererek vatandaşlara çağrıda bulundu. CHP liderinin tweet'inde "Sevgili Halkım, Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum. Burada buluşmak üzere..." ifadeleri yer aldı.

BÜROKRATLARI UYARMIŞTI

Daha önce helalleşme çağrısı ile siyasette yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyen Kemal Kılıçdaroğlu, çektiği bir video ile bürokratları uyarmıştı. Kılıçdaroğlu, "İktidarın değişmesine az kaldı. İktidar değiştiğinde soruşturmalar başlayacak ve eminim ki bu bürokratların bir kısmı 'efendim emir aldık uygulamak zorunda kaldık' diyeceklerdir. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, pazartesi itibariyle durun. Bu illegal, paralel sistemlerden elinizi eteğinizi çekin." demişti.

Son Güncelleme: 09.02.2022 19:05
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Kemal Kılıçdaroğlundan Merak Uyandıran Paylaşım!
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