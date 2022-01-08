Kılıçdaroğlu'na benzerliği ile gündem olan bakan yardımcısı görevden alındı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yer alan karara göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alındı. Bilgili'nin yerine Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atandı.

KILIÇDAROĞLU'NA BENZERLİĞİ İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Sosyal medyada daha önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliğiyle gündem olan Ahmet Emre Bilgili, geçmişte verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Trafiğin yoğun saatlerinde motora bindiğimde herkes gülüşerek bana bakıyor ve kendi aralarında 'ne kadar da benziyor' diyor.Bu artık bende alışkanlık oldu. Caddede yanından geçtiğim gençlerin 'lan bu Kılıçdaroğlu değil mi' sözü artık kulağımda yalama oldu. Yurt dışında da özellikle Türkler çok benzetince 'ben O değilim' diyorum"

"KEMAL BEY HOŞGELDİNİZ"

Aynı röportajda Bilgili, bu durumla ilgili yaşadığı olayları şöyle anlattı:

"Bir gün Sayın Ertuğrul Günay Atatürk Havalimanı'nda bir CHP milletvekili ile VİP salonuna girdi ve ben de onu karşıladığım için yanındaki milletvekiline beni Kemal Bey'in kardeşi diye tanıştırdı. Sayın vekil de, gayet normal bir şekilde bana, 'memnun oldum' dedi. Tabii akabinde Sayın Günay durumu anlattı. Yine Fehmi Koru'nun düzenlediği fasılların birinde ben salona girince Beyazıt Öztürk'ün de oturduğu masadan bir kahkaha yükseldi. Meğer ben içeri girince yanındakine 'bu akşam neşeli geçecek Kılıçdaroğlu da geldi' demiş. Sonra da masada beni tanıyan bir arkadaş durumu izah etmiş, kahkaha ondanmış. Ayrıca, 2010 yılında Norveç'in başkentinde, oranın müşaviri yemek için beni bir Türk restoranına götürdü. Masaya oturduk, garson beni görünce hemen gidip patronuna Kemal Kılıçdaroğlu'nun geldiğini söylemiş. Londra Olimpiyatları sırasında Londra'nın bir caddesinde arkadaşımla gezerken, yanıma koşarak gelen 35 yaşlarında bir arkadaş 'Kemal bey Kemal bey hoşgeldiniz' dedi, elimi sıktı. Ben durumu izah etmeye fırsat bulamadan arkadaş 'kusura bakmayın eşim fark etmiş' dedi."

NAFİZ YILMAZ KİMDİR?

1971 yılında Kayseri'nin Develi ilçesinde doğdu. Lise öğrenimini 1988 yılında Develi İmam Hatip Lisesi´nde (1988), lisans eğitimini 1993 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı.

Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı'nda, doktora çalışmasını da Din Eğitimi Anabilim Dalı'nda 'İmam Hatip Liselerinde Kur´an-ı Kerim Öğretiminde Yeni Yöntemler ve Materyal Kullanımı' adlı tezi ile Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı.

Yılmaz, 2 Ocak 2014 tarihinden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.