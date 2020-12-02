Mahir Ünal, Kemal Kılıçdaroğlu bir milli güvenlik sorunudur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekili Ali Mahir Başarır'ın sözleri sonrası büyüyen tartışmaya katıldı.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şunları söyledi: "Sen FETÖ'yle işbirliği yapıp orduya kumpas kuran başbakan değil misin? Komutanlarımızı, genelkurmay başkanımızı hapse attırdın. Kalkmışsın bana orduyu anlatıyorsun. Sen kim, ordu kim?"

MAHİR ÜNAL'DAN CEVAP: MİLLİ GÜVENLİK SORUNUSUN

Bunun üzerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kılıçdaroğlu'na itafen twitter üzerinden cevap verdi.

Ünal yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı;

"Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanımız’a sarf ettiği sözleriyle bilinçli, sistematik provokasyonuna devam ediyor. Sizler siyaset yapmıyorsunuz, siyaset milletle yapılır, siz yıkım siyaseti yapıyorsunuz.

Kirli iftiralarınızla siyasete leke süren bir milli güvenlik sorunusunuz! AK Parti kurulduğu günden bu yana kendini yenileme kabiliyetiyle geleceğe yürürken, sizler vesayetçi zihniyetin kalıntısı olarak Türkiye’nin önüne set çekmeye devam ediyorsunuz. Biz her zaman bu çirkin zihniyetinizle mücadelemizi sürdüreceğiz.

Unutmayalım ki demokrasinin sahibi millettir. Son söz her zaman milletimize aittir. Bu alçak iftiraların hesabını milletimize veremeyeceksiniz. Kılıçdaroğlu’nu hadsiz açıklamalarından dolayı kınıyor ve hakaretlerini misli ile iade ediyoruz."