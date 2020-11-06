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Mahir Ünal, verdiği sözleri yerine getirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'a birçok büyük projenin kazandırılmasını sağlayarak şehrin değişmesinde ve gelişmesinde önemli rol oynadı.

Mahir Ünal, verdiği sözleri yerine getirdi

Mahir Ünal, verdiği sözleri yerine getirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'a birçok büyük projenin kazandırılmasını sağlayarak şehrin değişmesinde ve gelişmesinde önemli rol oynadı.

06 Kasım 2020 Cuma 10:51
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında 2002 seçimleriyle birlikte Türkiye’de istikrarı başlatan AK Parti’nin a takımında yer alan, ülkenin stratejik, uzun vadeli planlarının yapılandırılmasında etkin görevler üstlenen ve memleketi Kahramanmaraş'a birçok büyük projenin kazandırılmasını sağlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'ın özelliklede 2015 seçimlerinde Türkiye’de ilk kez bir şehir için hazırlattığı seçim beyannamesi meyvelerini vermeye devam etti.

Ankara’da ki yoğun mesaisinin yanında memleketi için her zaman vakit ayırarak projelerin takipçisi olan Ünal’ın uzun yıllar proje değişiklikleri ile yapımı ağır ilerleyen Kahramanmaraş Göksun karayolunun tamamlanması için verdiği mücadelede bu şehrin önünü açacak devasa yatırımların bu güzergâha aktarılması ile tamamlanmış oldu.

Kahramanmaraş seçim beyannamesi açıklamasında “yaptıklarımızı yazıyoruz, yazdıklarımızı yapıyoruz” diyerek kulaklarda aşina olan bir cümlesini sık sık tekrarlayan bakan Ünal memleketine olan bağlılığını ve muhabbetini bir kez daha yaklaşık 4,6 Milyar TL maliyetli bu yolun tamamlanması ile göstermiş ve halkın ona olan sevgisinin nedensiz olmadığını kanıtlamış oldu.

Kahramanmaraş’ın ekonomisine can suyu olacak tünellerin açılışı için geri sayım başladı.

7 Kasım’da açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştireceği Kahramanmaraş, Göksun karayolu üzerinde bulunan ve yapımı devam eden en son teknolojilerle donatılan ve mühendislik harikası 5 tünel cumartesi günü açılmış olacak

Hasancıklı ile Fırnız arasını 5,67 km kısaltacak olan dev projede yer alan 5 tünel ile vatandaşlara daha konforlu bir yolculuk sunulması hedeflenirken Türkiye’nin kuzeyi ile güneyi arasındaki bağlantıyı da sağlayacak.

Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kahramanmaraş’ın Sosyo-Ekonomik yapısını da şahlandıracak yol ile birlikte toplam 16,5 km uzunluğunda çift tüplü 11 adet tünel, 2 viyadük, 3 adet tek köprü, 734 metre uzunluğunda 6 köprülü kavşak toplam 4,6 Milyar TL bütçeli dev yatırım, Kahramanmaraş’ı ticaret merkezi yapacak.

Son Güncelleme: 06.11.2020 13:46
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