MHP ‘Adım Adım 2023’ toplantısı Andırın’da yapıldı

Toplantıya; MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, MYK Üyesi Abdullah Bahadır Alperen, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan, Ülkü Ocakları İl Başkanı Dursun Nar, MHP ilçe başkanları, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan MHP Andırın İlçe Başkanı İlker Güngör, “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in talimatı ile düzenlediğimiz ‘Adım Adım 2023 İlçe İlçe anlatma ve aydınlatma’ toplantımıza hoş geldiniz. Bizlere desteğini esirgemeyen başta belediye başkanımız Ahmet Doğan bey olmak üzere AK Parti ilçe başkanımız Abdulkadir Kara beye, sendika temsilcilerimize, kadın kollarımıza, ülkü ocakları başkanlarımıza, muhtarlarımıza ve siz değerli Andırınlılarımıza çok teşekkür ediyorum.Toplantımızın ülkemize milletimize devletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Toplantıya katılan Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan’da yaptığı konuşmada ““Gece gündüz demeden Andırın'a ve size hizmet etmek için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Bilindiği gibi dünyada ve Türkiye'de hastalıklar ve ekonomik krizler baş gösterdi. İnşallah bu hastalığın sonuna geldik. Diğer sıkıntılarımızın da yakın zamanda sona ereceğine inanıyoruz. Bunlara rağmen kaynaklarımızı ayırıp israfı önleyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Artık hedefimiz 2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi.

İnşallah Ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliği için bu süreci de başarıyla atlatacağımıza inanıyorum. Ömrünü ülkesine ve milletine vermiş Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve her kritik virajda her önemli kararda ülkemizin ve milletimizin geleceği için devlet adamlığına şahit olduğumuz genel başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in önderliğinde bu süreçleri de başarıyla atlatacağız.

İnşallah bu aziz millet Suriye'de ne işimiz var? Libya'da ne işimiz var? Azerbaycan'a neden yardım ediyoruz? Diyenlere, terör örgütleri ile kol kola yürüyenlere en güzel dersi verecektir.” İfadelerine yer verdi.

MHP MYK üyesi Abdullah Bahadır Alperen ise 2023 seçimlerinin önemine değindi. Alperen şunları kaydetti;

“Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde vatandaşlarımızla hasbıhal ediyor onların dertlerini dinliyor gönül seferberliğimizi devam ettiriyoruz. 2023 yılında çok kritik bir seçim yapılacak ve bu yapılacak seçim Türkiye'nin 100. yılında iktidarı belirleyecektir. Bu manada MHP liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in ve Sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyin üzerinde hassasiyetle durduğu husus olan Cumhur ittifakının kuvvetli çıkması için milletimize anlatmakla yükümlülüğümüzden dolayı bugün buradayız. 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ'cülerin yaptığı hain darbe girişiminde memleketimiz tabiri caizse adeta bir şerefsizce zaptırap altına alınmaya çalışılmış ve cenabı Allah'a şükürler olsun Sayın Genel Başkanımızın feraseti ve Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşuyla birlikte bu bela defedilmiştir. Bu bela def edilirken 251 vatan evladı şehadete yürümüş, bu şehadet yürüyüşü ile birlikte FETÖ terör örgütünün operasyonları netice alamamıştır.

Hain darbe girişiminin olduğu gece sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey konutundan partiye gelip partideki tüm ışıkların yakılmasını istemiş ve ‘Bu bir darbe girişimidir, kabul edilemez, hükümetimizin yanındayız’ iradesini beyan etmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız da vatandaşları meydanlara çağırmış bu küffara dur demek için birliktelik mesajı vermiştir.

Tüm bunlar olurken Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanının nerede olduğunu hatırlayanlar var mı? İstanbul'da bir belediye başkanının evinde çay içerken bir resmi vardı, belki anımsarsınız. İşte gerçek CHP budur. 2023 yılında sandığa gittiğimizde bu önemli hususları hatırlamamızda fayda vardır.

Bir zillet ittifakı var 6'lı masa ve bir de bu altılı masanın fotoğrafını çeken HDP var. Artık HDP ile CHP'nin bir arada olduğunu, kol kola yürüdüklerini, bu ahlaksız birlikteliklerini bilmeyen yok.

Kuzey Irak operasyonuna mecliste ret oyu veren CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yozgat'ta ‘Kandili bombalayacağım’ derken Diyarbakır'da ‘Özerklik sözü’ vermiştir. Peki bunların ekurisi olan İP Genel Başkanı Siirt Kurtalan'da bir vatan hainin lafında ezilmiştir.”

Toplantının konuklarından MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu ise ‘Bende Maraşlıyım’ diyerek başladığı konuşmasında İttifaklar, CHP-HDP işbirliği, 15 Temmuz hanin darbe girişimi konularına değindi.

Hasan Kalyoncu; şunları söyledi;

“Kıymetli Kahramanmaraşlılar Ben de Maraşlı sayılırım. Trabzon'da Maraş’da kardeş şehir olduğu için ben de Fahri Maraşlıyım. Size Ege'nin incisi Efeler diyarından selam getirdim.

Kahramanmaraş düşmana karşı direnişi ile örnek olmuş bir şehrimizdir ve kahraman unvanını sonuna kadar da hak ediyor.

Dünyada kaosun olduğu yerlerin Müslüman coğrafyaları olduğunu görüyoruz. Paranın nasıl kazanılacağı ve diğer gelişmemiş ülkelerin nasıl sömürüleceği ve ürettikleri silahları nerelere satacağı konusunda çalışma yapan batılı ülkeler var.

Kuzey Afrika'ya Arap baharı diye girdiler şiddet, kaos, kan ve gözyaşı hakim oldu. Devamında Ortadoğu, Afganistan benzer şekilde en son Ukrayna'dalar.

Türkiye üzerinde de 15 Temmuz saldırısı tezgahlandı. Biz buna darbe falan demiyoruz, Türkiye Cumhuriyeti devletine ve Türk milletine açık bir saldırıydı. Peki bunu kim yaptı? sümüklü bir vatandaşın kurduğu bir örgüt değil, CIA’nın 60 yıl önce PKK ile birlikte Türkiye'de konuşlandırdığı, yetiştirdi, organize ettiği bir örgüt ve 15 Temmuz'da bunun pik noktasıydı. Devleti ele geçirmeye yönelik bir girişimde bulundular. Peki destekçileri kimdi? Biz biliyorduk zaten, önceden beri ABD ve Avrupa el altından bunları destekliyordu.

Şimdi Türk siyasi hayatında iki tane ittifak var. Birisi Cumhur ittifakı, birisi de kendilerine Millet diyorlar ama Milletten kopuk Zillet dediğimiz bir ittifak var.

Cumhur ittifakı sokaklarda, devlete karşı olan saldırıyı geri püskürtmekte başladı, daha sonra sayın Genel Başkanımızın öncülüğünde Milli irade olarak ve Türk milletinin geleceğinin teminatı olarak vücut buldu.

Peki karşısında kim var? Sorumluluklarını yerine getirmedi CHP şunu iyi biliyor, Millete karşı sorumluluklarını yerine getirmediğini, milletten Bu sebeple oy alamayacağını biliyor. Oy oranlarının ne olduğunu da biliyorlar, aslında amaçları milliyetçi ve muhafazakar kesimden oy kopartabilmek. Ayrıca terör destekçisi HDP’yi yanına alıyor.

Yukarıdan bir el MHP içerisinde bölücülük yapıp, kaos yaratmak isteyenleri ayrı bir parti kurmaları için yönlendirdi. Geçtiğimiz seçime doğru bu parti kuruldu seçime girebilmesi için CHP ne yaptı? askıda milletvekili transfer etti. Bunu da demokrasi adına yaptıklarını söylüyorlar. Hayır efendim, Türk demokrasisi için falan değil, Niye yaptıklarını sonrasında gördük çünkü. Bu Zillet içerisinde yer aldıkları için CHP'nin oy oranını yükseltme amacıyla yaptılar. Tüm bunlara rağmen İP barajı yine de geçemedi.”