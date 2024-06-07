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MHP Milletvekili Karakoç Dora, Mehmet Şimşek İle Görüştü

Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya gelerek Kahramanmaraş özelinde deprem bölgesinin ihtiyaç ve beklentilerine ilişkin görüşme yaptı.

MHP Milletvekili Karakoç Dora, Mehmet Şimşek İle Görüştü

MHP Milletvekili Karakoç Dora, Mehmet Şimşek İle Görüştü

Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya gelerek Kahramanmaraş özelinde deprem bölgesinin ihtiyaç ve beklentilerine ilişkin görüşme yaptı.

07 Haziran 2024 Cuma 12:15

Dora, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin detayları paylaştı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 6 Şubat’taki depremlerin açtığı yaraların sarılması ve şehrin ayağa kaldırılması sürecinde, gelinen son noktada şehrin öncelikli ihtiyaçlarına vurgu yaparak, hem vatandaşların hem de iş dünyasının beklentilerini ileten Dora, paylaşımında şunları kaydetti:

“Kahramanmaraş’ta zor şartlarda faaliyetlerine devam etmekte olan sanayiciler için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, deprem bölgesinde yer alan firma ve şahısların Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlarının 28.02.2025’e kadar ertelendiğine ilişkin yaptığı açıklamaya istinaden, Gelir İdaresi Başkanlığı’na olan vergi borçları için de 30.09. 2024 olan ödeme sürelerinin 2025 yılına ertelenmesi, firmalarımızın ödemelerini kolaylaştırmak için 24 olan taksit sayısının artırılması ve taksitlendirme için istenilen şartların kaldırılması gerekiyor.”

Firmaların ihracat ve tevkifatlı satışlardan dolayı birikmiş olan KDV iade alacakları ve mahsupları için komisyon ödeyerek bankalardan gerekli teminat mektuplarını temin ederek bağlı bulundukları vergi dairelerine nakit iade ve mahsup işlemleri için müracaatta bulunduklarını da dile getiren Dora,
bu iade ve mahsup işlemleri teminatlarının çözülebilmesi amacıyla hızlandırılmasının önemini belirtti.

Dora, “Deprem bölgesindeki sanayicilerin hasarlı binalarını tadilatlarını yapıp işler hale getirebilmelerinin önündeki en önemli handikap olan krediye ulaşım güçlüğü ve yüksek faiz oranlarının Kahramanmaraş’ımız özelinde revize edilmesi, mevcut borçların uygun faizlerle yeniden yapılandırılması, Türkiye’nin tekstil lokomotifi olan fabrikalarımızın eski kapasiteyle çalıştırabilmesi adına düşük faiz oranlı, özellikle KGF destekli, kredilere olan ihtiyacımızın Bakanlık gündeminde önceliklendirilmesi ve ivedilikle uygulamaya geçilmesi gerekmektedir” dedi.

Yerinde dönüşüm projelerinde 750+750 bin olan kredi tutarının güncel piyasa koşullarında düşük kalmasından dolayı tutarın 1.200+800bin olarak yükseltilmesi gerektiğini de vurgulayan Dora, bu hususlardaki beklenti ve ihtiyaçları Bakan Mehmet Şimşek ile görüşmesinde dile getirdiğini söyledi.

Kahramanmaraş’a yönelik taleplerin pek çoğu için Bakan Mehmet Şimşek’in, görüşme esnasında kararlılıkla talimat vererek, kalanları içinse notlarını alıp çalışmalar yapacağına dair söz verdiğini dile getiren Dora, iyileşme sürecini hızlandırıcı ve çözüm odaklı yaklaşımından dolayı Kahramanmaraş adına Bakan Şimşek’e teşekkürlerini sunduğunu da ifade etti.

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MHP Milletvekili Karakoç DoraMehmet Şimşek İle Görüştü
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