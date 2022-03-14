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MHP Nurhak'tan yüklendi! ‘İyi parti ve CHP terörist destekçisidir’

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ilçe ziyaretleri kapsamında Milletvekilleri ile birlikte Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde vatandaşlara konferans düzenledi.

MHP Nurhak'tan yüklendi! ‘İyi parti ve CHP terörist destekçisidir’

MHP Nurhak'tan yüklendi! ‘İyi parti ve CHP terörist destekçisidir’

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ilçe ziyaretleri kapsamında Milletvekilleri ile birlikte Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde vatandaşlara konferans düzenledi.

14 Mart 2022 Pazartesi 10:33
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Programda konuşan MHP MYK üyesi Abdullah Bahadır Alperen "İYİ Parti ve CHP terörist destekçisidir" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin talimatıyla oluşturulan "Adım adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" temalı ilçe ziyaretleri kapsamında, milletvekillerinden ve MYK üyelerinden oluşan MHP heyeti Nurhak ilçesini ziyaret etti.

Nurhak Misak-ı Milli Konferans salonunda düzenlenen programa Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, MYK üyesi Abdullah Bahadır Alperen, MYK üyesi Ömer Ekici, MYK üyesi Eyüp Gönültaş, MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan, partililer ve Nurhaklı vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan MYK üyesi Abdullah Bahadır Alperen, İYİ Parti ve CHP'ye çok sert eleştirilerde bulundu.

Alperen yaptığı konuşmasında; "Kılıçdaroğlu fakir edebiyatı yapıyor ama geceliği 100 bin TL olan otel odasından yapıyor. Resmen milletle dalga geçiyor. Birtakım şeylerin farkına varalım. CHP dediğimiz zaman belediye kadrolarına PKK'lı teröristleri dolduran CHP aklımıza geliyor. Demokrasiyi Diyarbakır'dan başlatacağız diyen CHP aklımıza geliyor. Terörist Demirtaş'tan aldığı talimatla İzmir'de Mersin'de meydana inen CHP aklımıza geliyor.

ŞEHİT BACISINA SÖVDÜLER

Bir de ismi iyi olan kendileri kötü olan başında da bir hanımefendi olan parti var. Bunlar şehit bacısına söven müptezele sahip çıktılar. O vekili ihraç etmesini bekledik ama ne yapıldı baş tacı yapıldı. Böyle bir siyaset olabilir mi?

TERÖRİST DEMİRTAŞ İLE KAHVALTI

Daha sonra bu partinin başındaki kişi terörist Demirtaşı kahvaltıya davet etti. Demirtaş'ta ben de Meral hanıma kahvaltıya gitmek isterim dedi. Meral hanım da bekliyorum dedi. Bir de tuttu s400 hava savunma sistemlerini iade etmeliyiz dedi. Bu ABD'nin lafıdır. Bunlara fırsat vermemeliyiz.

İYİ PARTİ TERÖRİSTLERİ DESTEKLİYOR

6'lı masa oluşturdular neymiş güçlendirilmiş parlementer sistemmiş. Böyle diye bir zırva çıktı ortaya. Bunların resmini kim çekti? HDP çekti. Onlar objektifin arkasında duruyor. 6'lı masada bir İYİ Parti'li var, Abdullah Öcalan ev hapsine çıkartılmalıdır demiş. Gerçek İYİ Parti bu. Adı iyi kendi kötü olan parti. Gerçek CHP bu. CHP ve İYİ Parti terörist destekçisidir, PKK destekçisidir." dedi.

Alperen'in konuşmasından sonra ise Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ve Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan toplanan kalabalığa konuşmalarını yaptı.

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MHP Nurhaktan Yüklendi! ‘İyi Parti Ve CHP Terörist Destekçisidir’
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