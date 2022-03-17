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MHP’li Aycan’dan ‘vekil imam’ çağrısı

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görevlendirilen vekil imam-hatiplere ve fahri Kur’an kursu öğreticilere kadro TBMM genel kurulunda gündem oldu.

MHP’li Aycan’dan ‘vekil imam’ çağrısı

MHP’li Aycan’dan ‘vekil imam’ çağrısı

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görevlendirilen vekil imam-hatiplere ve fahri Kur’an kursu öğreticilere kadro TBMM genel kurulunda gündem oldu.

17 Mart 2022 Perşembe 12:40
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Konuyla ilgili Genel kurulda konuşan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, şunları kaydetti;

“Sayın Başkan, camilerimizin ve Kur’an kurslarının açılmasını, buralarda Diyanet İşleri Başkanlığınca imam-hatiplerin ve Kur’an kursu öğreticilerinin atanmasını doğru buluyor ve destekliyoruz. Boşluk olmamalıdır, farklı amaçlı kişilere meydan verilmemelidir. Fakat, bazı camilerimiz boş kalmakta, buralara vekil imam, boş kalan Kur’an kurslarına da fahri Kur’an kursu öğreticileri atanmaktadır.

Vekil imamlar ve fahri Kur’an kursu öğreticileri bir yıllık sözleşmelerle çalışmaktadır. Ücretleri çok düşüktür ve hiçbir özlük hakları yoktur.

Bazı vekil imamlar, fahri Kur’an kursu öğreticileriyse yıllardır aynı işi yapmaktadır. Camilerde ve Kur’an kursu öğreticileri arasında ciddi maaş farkı vardır.

Bu farkı gidermeye yönelik bir çalışma var mıdır?

Bu kişilerin durumunu iyileştirmeye yönelik çalışma var mıdır? Bu kişilere kadro verilecek midir?”

Anahtar Kelimeler:
MHP’li Aycan’dan ‘vekil Imam’ çağrısı
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