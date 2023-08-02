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Milletvekili Karakoç Dora Pazarcık’tan Müjdeledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Pazarcık ilçesi ziyaretinde vatandaşlara su sorununun çözülmesi ve TOKİ konutlarının süreciyle ilgili müjdeler verdi.

Milletvekili Karakoç Dora Pazarcık’tan Müjdeledi

Milletvekili Karakoç Dora Pazarcık’tan Müjdeledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Pazarcık ilçesi ziyaretinde vatandaşlara su sorununun çözülmesi ve TOKİ konutlarının süreciyle ilgili müjdeler verdi.

02 Ağustos 2023 Çarşamba 15:03

Kahramanmaraş’ın her bölgesinde yaşanan sorunlar ve vatandaşların talepleriyle ayrı ayrı ilgilenen MHP’li Karakoç Dora, Pazarcık ilçesi ziyaretlerinde Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ile bir araya geldi.

Burada ilçedeki son durum hakkında detaylı bilgi alan Dora, yapımı devam eden TOKİ’nin deprem konutları inşaatını da ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Dora, Başkan İbrahim Yılmazcan’a teşkilata gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ederek, şunları kaydetti:

“Pazarcık’ımızda kalıcı konutların inşaat sahasını hep birlikte ziyaret ettik. Alıçlıtepe Mevkii 2 bin 650 konutluk TOKİ projesi ile İncirli Mahallesi 2 bin konutluk TOKİ projelerinin ihaleleri tamamlandı, yapım süreci tüm hızıyla devam ediyor ve 2023 bitmeden teslimleri sona erecek.”

Pazarcık ilçesinin su sıkıntısının çözümüyle ilgili de müjdeyi belediye başkanı İbrahim Yılmazcan ile birlikte çektikleri videoyla duyuran Dora, “Şu anda yapılan çalışmalar neticesinde iki kuyu aktifleştirilmek üzere bekliyor. İnşallah bu sıcak yaz gününde, Pazarcık’ta hepimizin belini büken su sorunu çözüme kavuşmuş olacak” dedi.

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Milletvekili Karakoç Dora Pazarcık’tan Müjdeledi
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