Milletvekili Öçal ve Ak Parti Heyetinden MİYABB’a Ziyaret

Genel Merkezi Kahramanmaraş’ta bulunan Medya İnternet Yayıncıları Basın Birliği Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal , Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel ve Ak Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur’u ağırladı.

Oldukça yoğun gündem maddelerinin konuşulduğu ziyarette Kahramanmaraş özeli ve genel gündem ele alındı. Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal’ın kaleme aldığı araştırma kitabı olan “ PKK Terörü ve Kadın “ kitabının iştiaresi yapılırken yerel ve genel konuların çözümüne ilişkin iştiare yapıldı.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı ;

“ Medya İnternet Yayıncıları Basın Birliği’nin Genel merkezinin Kahramanmaraş’ımızda olmasından oldukça memnuniyet duyuyorum üstelik mesleğe yıllardır emek veren bir kadının bu güzel organizasyona önderlik ediyor olmasından mutluluk duydum. Kitabımda da anlattığım gibi kadının yeri evidir , ailesidir , işidir sosyal hayattır. Dağlarda terörist olmak asla kadının yeri değildir. Ülkemizin her noktasındaki kadınlarımızın hakkı eşit olabilmektir. Bu doğrultuda Medya İnternet Yayıncıları Basın Birliği’ndeki arkadaşlarımıza,hemşerilerimize ve Ebru hanıma hayırlı olsun diliyorum. Her zaman memleketimize artı değer kazandıracak her oluşumun arkasındayız” dedi ve “ Pkk Terörü ve Kadın “ kitabını Miyabb Genel Başkanı Ebru Sema Akkurt’a imzalayarak hediye etti.

Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel ise yaptığı açıklamada şunları ifade etti ;

“ Yaklaşık bir haftadır kıymetli vekilimizle beraber vatandaşlarımızla beraber oluyoruz. Pandemi nedeniyle yaşanan zorlukların farkındayız. Şehirdeki sorunları biliyoruz ve çözümü noktasında gayret sarfediyoruz. Milletvekilimiz Habibe hanım ve diğer vekillerimizle iştiare halinde memleketimizin sorunlarının çözümü memleketimizin kalkınmasına nasıl katkı sağlayabilirizin gayesindeyiz. Basın camiası olarak sizlerde çok kıymetli bir işe imza atarak Genel Merkezi Kahramanmaraş olan bir basın birliği kurdunuz. Memleketimiz için her geçen gün daha güzel hizmetlere imza atacağınızdan şüphemiz yok. Bu bağlamda tekrar memleketimize ve sizlere hayırlı olsun diyorum “ dedi.

Medya İnternet Yayıncıları Basın Birliği Genel Başkanı Ebru Sema Akkurt ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi ;

“ Sevgili vekilimize ve başkanlarımıza ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Hepimiz bu şehrin çocuklarıyız bu memlekete hizmet etmeliyiz. Siyasetçisi de basın mensubu da artı değer kazandırabilmek için emek harcamalı. Milletvekilimiz Habibe hanım yıllardır süre gelen büyük bir sorunu araştırarak belgelerle kaynaklarla kitaplaştırmış söz uçar yazı kalır düsturu ile çok önemli bir eser ortaya koymuş. Vekilimizi böylesi güzel bir kitap hazırladığı için kutluyorum. Kentimizin , Ülkemizin ve meslektaşlarımızın sorunlarını ilettik. Biliyorsunuz basın mensupları da pandemi döneminde en çok etkilenen sektörlerinden birisi oldu.Umarım yakın zamanda tüm insanlık adına bu hastalıkla mücadeleden daha fazla kayıp vermeden galip geliriz ve herşey normale biner. Tekrardan ziyaretlerinden ötürü şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. “ dedi.

Ziyarette Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Hakan Kiraz , Miyabb Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı İlhan Gökalp Durmuş , Miyabb Genel Sekreteri Alper Taşlıalan ve Yönetim Kurulu Üyesi Adem Mağralı hazır bulundu.