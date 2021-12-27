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Öztunç, "Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geliyor”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geliyor, iktidara yürürken de birbirimizin eksiğini aramayacağız, birbirimizin eksiğini kapatacağız." dedi.

Öztunç, "Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geliyor”

Öztunç, "Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geliyor”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geliyor, iktidara yürürken de birbirimizin eksiğini aramayacağız, birbirimizin eksiğini kapatacağız." dedi.

27 Aralık 2021 Pazartesi 09:25
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Partisinin Kahramanmaraş İl Başkanlığınca Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen İl Danışma Kurulu Toplantısına katılan Öztunç, Türkiye'de bir ekonomik krizin yaşandığını savundu.

Türkiye'de yaşanan sorunların Millet İttifakı ile çözüleceğini ifade eden Öztunç, "Türkiye'de her sorununun çözümü Millet İttifakı'nda, Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bunu görüyorlar, biliyorlar. Biz genel başkanımız, milletvekillerimiz, örgütümüz, il başkanlarımız, geçmiş dönem milletvekillerimiz hep beraber sahada çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Partisinin teşkilat mensuplarına inancı ve güvencinin tam olduğunu aktaran Öztunç, teşkilat mensuplarının desteğiyle mücadelelerini sürdürdüklerini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kahramanmaraş'ta 1980'li yıllarda oyunun çok yüksek olduğunu, zamanla bir takım nedenlerden dolayı düştüğünü anlatan Öztunç, şöyle devam etti:

"(Kahramanmaraş'ta) Bu milletvekilliği seçiminde CHP'nin oy hedefi 200 bindir. En az 200 bin, ittifaksız. Bunun için daha çok çalışacağız. Eksiğimiz olur mu? Olur. Yanlışımız, hatamız olur mu? Olur. Hepimiz kuluz. Eksiği olmayan kimse yoktur, hatasız kul olmaz. Benim bir eksiğim varsa kapatmak sizde arkadaşlar. Sizin bir eksiği varsa kapatmak bende. Bunu bir dayanışma duygusu içerisinde yapacağız. Çünkü Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacı var. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geliyor, iktidara yürürken de birbirimizin eksiğini aramayacağız, birbirimizin eksiğini kapatacağız."

Anahtar Kelimeler:
ÖztunçCumhuriyet Halk Partisi Iktidara Geliyor”
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