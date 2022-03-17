Öztunç'dan "seçim kanunu" tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, AK Parti ve MHP tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan Milletvekili Seçim Kanunu değişikliğine ilişkin; "Ey Tayyip Erdoğan, ey Devlet Bahçeli, yasayı da kasayı da masayı da değiştirsen gidiyorsun, gidiyorsun, gidiyorsun. Ne yaparsan yap. Artık bitti. Sen neyi değiştirirsen değiştir. Ama bu millet, hükümeti, seni değiştirecek Tayyip Erdoğan seni" değerlendirmesini yaptı.