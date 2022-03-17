Öztunç'dan "seçim kanunu" tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, bir dizi program için gittiği Bursa'da, AKP ve MHP'nin hazırlayıp Meclis Başkanlığı'na sunduğu Milletvekili Seçim Kanunu değişikliği teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yasa ve yönetmelik değişiklikleri konusunda AKP hükümetine eleştiren Öztunç, "Çeşitli ayak oyunları çevirmeye başladılar. Şimdi yeni bir seçim kanunu değişikliği getiriyorlar. Yasa ile oynuyorlar. Zaten gittiğini gören iktidarların ilk işi yasaları değiştirmektir. Acaba yasayı değiştirerek kurtarabilir miyiz kendimizi, derdine düşerler" dedi.