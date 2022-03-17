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Öztunç'dan "seçim kanunu" tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, AK Parti ve MHP tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan Milletvekili Seçim Kanunu değişikliğine ilişkin; "Ey Tayyip Erdoğan, ey Devlet Bahçeli, yasayı da kasayı da masayı da değiştirsen gidiyorsun, gidiyorsun, gidiyorsun. Ne yaparsan yap. Artık bitti. Sen neyi değiştirirsen değiştir. Ama bu millet, hükümeti, seni değiştirecek Tayyip Erdoğan seni" değerlendirmesini yaptı.

Öztunç'dan "seçim kanunu" tepkisi

Öztunç'dan "seçim kanunu" tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, AK Parti ve MHP tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan Milletvekili Seçim Kanunu değişikliğine ilişkin; "Ey Tayyip Erdoğan, ey Devlet Bahçeli, yasayı da kasayı da masayı da değiştirsen gidiyorsun, gidiyorsun, gidiyorsun. Ne yaparsan yap. Artık bitti. Sen neyi değiştirirsen değiştir. Ama bu millet, hükümeti, seni değiştirecek Tayyip Erdoğan seni" değerlendirmesini yaptı.

17 Mart 2022 Perşembe 12:53
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, bir dizi program için gittiği Bursa'da, AKP ve MHP'nin hazırlayıp Meclis Başkanlığı'na sunduğu Milletvekili Seçim Kanunu değişikliği teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yasa ve yönetmelik değişiklikleri konusunda AKP hükümetine eleştiren Öztunç, "Çeşitli ayak oyunları çevirmeye başladılar. Şimdi yeni bir seçim kanunu değişikliği getiriyorlar. Yasa ile oynuyorlar. Zaten gittiğini gören iktidarların ilk işi yasaları değiştirmektir. Acaba yasayı değiştirerek kurtarabilir miyiz kendimizi, derdine düşerler" dedi.

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Öztunçdan Seçim Kanunu Tepkisi
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