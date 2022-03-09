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Öztunç Kahramanmaraş’ta erken seçim çağrısı yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, bir dizi program ve temaslarda bulunmak üzere geldiği memleketi Elbistan’da gündemi değerlendirdi.

Öztunç Kahramanmaraş’ta erken seçim çağrısı yaptı

Öztunç Kahramanmaraş’ta erken seçim çağrısı yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, bir dizi program ve temaslarda bulunmak üzere geldiği memleketi Elbistan’da gündemi değerlendirdi.

09 Mart 2022 Çarşamba 13:43
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde; CHP Elbistan İlçe Başkanlığı’nda kadınlarla bir araya geldi. Öztunç, toplantıda şunları söyledi:

“Yapılması gereken tek bir şey var. Bu işlerden kurtuluşun tek yöntemi seçim, seçim, seçim… Hemen seçim yapmak zorundayız. Bir erken seçim gelmek zorunda. Dünyada hangi ülke olursa olsun ne zaman bir kriz olduysa seçime gitti, seçime gidince o ülkeyi rahatlattı. Seçim yapmak zorundayız. Erken seçim olursa memleket rahatlar, erken seçim olursa ekonomi rahatlar."

“LİDER BİR ARAYA GELDİ, KİMYALARI BOZULDU, NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRDILAR”

Bu kapsamda partilerimiz hazırlıklarını yapıyorlar. Geçtiğimiz günlerde Genel Başkanımızı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, Sayın Ahmet Davutoğlu, Sayın Ali Babacan, Gültekin Uysal ve Temel Karamollaoğlu; 6 genel başkan bir araya geldiler. Bir açıklama yaptılar, ‘Güçlendirilmiş Parlamenter sisteme geçeceğiz’ diye.

Çünkü bu sistem kötü bir sistem. Bu sistem tek bir adamı yaşatan sistem. Bu sistem tek adamı ve yanındakileri zenginleştiren, milleti yoksullaştıran bir sistem. ‘Biz iktidar olacağız, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz’ dediler. 6 lider bir araya geldi, kimyaları bozuldu, ne yapacaklarını şaşırdılar, dengeleri bozuldu. Hemen başladılar, ‘Vay efendim, masa dikdörtgen, yuvarlak, 6’yı çevir 9, 9’u çevir 6’, matematik dehaları çıktı, komediler, dalga geçiyorlar.

AK Parti Gurup Başkanvekili Cahit Özkan çıkmış, ‘Dünyada, Avrupa’da en ucuz mazotu Türkiye’de kullanıyorlar’ diyor. Dalga geçiyor, alay ediyor, kedisinin keyfi yerinde, çünkü umurunda değil. Bir matematik hesabı yaptı Akbaşoğlu, samimi söylüyorum, Elbistan’da gidin herhangi bir okulda ilkokul ikinci sınıf öğrencisini çekin oğlum, kızım şu hesabı yap deyin daha iyi yapar.

Unutmasınlar bu 6 liderin önderliğindeki bu ittifak Türkiye’nin kurtuluşu olacak, buna ne yaparlarsa yapsınlar ne iftira atarlarsa atsınlar, ne film çevirirlerse çevirsinler; biz bu 6’lı ittifakımızı sürdüreceğiz, sürdürmeye devam edeceğiz.”

CHP’li Sevda Erdan Kılınç ise şunları söyledi:

“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Ben de buradan; çalışan, çalışmayan, tarlada, fabrikada en çok da evde emek veren tüm kadınların emekçi kadınlar gününü kutluyorum. Bu iktidar ekonomiyi yönetemiyor, dış politikayı yönetemiyor ama kadınlar konusunda bir algı yönetiyor. Geldiklerinde kadınları ikinci sınıf vatandaş haline getirmeye çalışıyorlardı şimdi tamamen yok sayıyorlar. Şimdi tamamen kadınlar katledilsin diye uğraşıyorlar.

Bir İstanbul Sözleşmemiz vardı, kadınların can güvenliğini, kadın haklarını savunan maalesef bir adamın tek sözüyle tek imzasıyla ve TBMM iradesi yok sayılarak o sözleşmeden çıktık. Buradan bir kez daha söz veriyoruz; iktidarımızın ilk haftasında yeniden İstanbul Sözleşmesi’ni imzalayacağız ve yürürlüğe koyacağız.

Sadece kanun çıkarmak yetmiyor önemli olan bunun uygulayıcıları. O yüzden kolluk kuvvetlerini de bu konuda eğitimden geçirip kadın hakları konusunda kadınlarımız, genç kızlarımız bu topraklarda güvenli bir şekilde çalışsınlar, gezsinler, istedikleri renk ruju sürsünler, istedikleri gibi giyinsinler, istedikleri kadar çocuk doğursunlar. Yani gönülleri nasıl istiyorsa, özgür bir biçimde ve erkeklerle eşit bir biçimde yaşasın istiyoruz.”

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Öztunç Kahramanmaraş’ta Erken Seçim çağrısı Yaptı
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