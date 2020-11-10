Öztunç, Lastik yakana temiz enerji teşviki

Teşvikle Lastik Yakacaklar
Torba yasada Biyokütle santrallerinde lastik atıklarının yakılmasının önünü açan teklifin yer aldığını belirten Öztunç “Bu haliyle, lastik yakarak elde edilecek enerji, yenilebilir enerji olarak kabul edilecek ve YEKDEM’den faydalandırılabilecek. Daha şimdiden Kocaeli, Düzce ve Erzincan’da yeni lastik yakma tesisleriyle ilgili haberler duyuyoruz. Yasalaşırsa, önünü alamayız. AKP iklim kriziyle mücadele edeceğine, rançılara para kazandırmaya çalışıyor. Akılları, fikirleri birilerine para kazandırmakta” yorumunu yaptı.