Öztunç, Lastik yakana temiz enerji teşviki

Piyasasi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapilmasına Dair Kanun Teklifi hakkında değerlendirmelerde bulunan CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “Alışveriş torbasında dahi bir kural vardır, her ürünü aynı torbaya koymazsınız. AKP’nin torba yasalarında böyle bir kural yok. Önüne gelirse, torbaya dolduruyor. Kanun teklifine her baktığımızda başka bir sorunla karşılaşıyoruz. Biyokütlenin tanımını değiştirip, lastik yakana temiz enerjiymiş gibi teşvik vermeye çalışıyorlar” yorumunda bulundu.