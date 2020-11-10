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Öztunç, Lastik yakana temiz enerji teşviki

Piyasasi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapilmasına Dair Kanun Teklifi hakkında değerlendirmelerde bulunan CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “Alışveriş torbasında dahi bir kural vardır, her ürünü aynı torbaya koymazsınız. AKP’nin torba yasalarında böyle bir kural yok. Önüne gelirse, torbaya dolduruyor. Kanun teklifine her baktığımızda başka bir sorunla karşılaşıyoruz. Biyokütlenin tanımını değiştirip, lastik yakana temiz enerjiymiş gibi teşvik vermeye çalışıyorlar” yorumunda bulundu.

Öztunç, Lastik yakana temiz enerji teşviki

Öztunç, Lastik yakana temiz enerji teşviki

Piyasasi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapilmasına Dair Kanun Teklifi hakkında değerlendirmelerde bulunan CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “Alışveriş torbasında dahi bir kural vardır, her ürünü aynı torbaya koymazsınız. AKP’nin torba yasalarında böyle bir kural yok. Önüne gelirse, torbaya dolduruyor. Kanun teklifine her baktığımızda başka bir sorunla karşılaşıyoruz. Biyokütlenin tanımını değiştirip, lastik yakana temiz enerjiymiş gibi teşvik vermeye çalışıyorlar” yorumunda bulundu.

10 Kasım 2020 Salı 14:48
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Teşvikle Lastik Yakacaklar

Torba yasada Biyokütle santrallerinde lastik atıklarının yakılmasının önünü açan teklifin yer aldığını belirten Öztunç “Bu haliyle, lastik yakarak elde edilecek enerji, yenilebilir enerji olarak kabul edilecek ve YEKDEM’den faydalandırılabilecek. Daha şimdiden Kocaeli, Düzce ve Erzincan’da yeni lastik yakma tesisleriyle ilgili haberler duyuyoruz. Yasalaşırsa, önünü alamayız. AKP iklim kriziyle mücadele edeceğine, rançılara para kazandırmaya çalışıyor. Akılları, fikirleri birilerine para kazandırmakta” yorumunu yaptı.

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