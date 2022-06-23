Öztunç’tan Bakan Koca’ya Pazarcık devlet hastanesi sorusu

Bakan Koca’nın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi sunan CHP’li Ali Öztunç, “2022 yılında hizmete giren Pazarcık Devlet Hastanesi yapıldığı zeminden dolayı binanın alt katlarını sürekli su basmaktadır. Yapılan drenaj kuyusu ile her gün su çekilse de kalıcı bir çözüm olmamaktadır” ifadelerini kullandı.

“KALICI BİR ÇÖZÜM ÇALIŞMASI OLACAK MI?”

Hastane personelinin ve vatandaşların mağduriyet yaşamasına engel olunması için her gün su çekmek yerine kalıcı bir çözüm sunulması gerektiğini vurgulayan Öztunç’un, kamuoyu adına Bakan Koca’dan yanıt beklediği sorular ise şu şekilde oldu;

Bu bina yapılırken zemin etüdü yapılmamış mıdır? Yapılmış ise böyle bir zemin üzerine hastane yapmaya kim olur vermiştir?

Zeminden hastaneye sızan su için yapılan drenaj kuyusu ile günde kaç ton su tahliye edilmektedir?

Hastanenin alt katlarına dolan suyun tahliyesi nedeniyle aylık elektrik faturası ne kadar gelmektedir?

Her gün drenaj kuyusuyla su çekmek yerine, kalıcı bir çözüm için çalışmanız olacak mıdır?