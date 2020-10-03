Öztunç’tan hızlı tren tepkisi

Öztunç; “Değerli Kahramanmaraşlı hemşerilerim ; yerel seçimlerden önce AK Partili bakanlar, vekiller ve belediye Başkan adayları Kahramanmaraş’a hızlı tren sözü vermişti. Bir yıl içinde hızlı tren Kahramanmaraş’a da uğrayacak demişlerdi.

AKP Mersin Milletvekili açıkladı, hızlı tren Kahramanmaraş’a bırakın uğramayı teğet bile geçmiyor. Tıpkı Elbistan’a havalimanı sözleri gibi bu sözleri de yalan çıktı. Milleti kandırarak oyları aldılar ve her zamanki gibi Kahramanmaraş’ı ektiler.

Kahramanmaraş AKP’nin umurunda dahi değil. İnanın AKP’lilerin Kahramanmaraş’a verdikleri ve tutmadıkları sözleri yol yapsak Bertizden Ankara’ya kadar yol olurdu.” İfadelerini kullandı.