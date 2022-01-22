Pazarcık çiftçisi TBMM gündeminde

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yazılı olarak cevaplandırması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi veren CHP’li Ali Öztunç, “Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nden geçen Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın 511. kilometresinde gerçekleşen patlama neticesinde çevreye petrol yayılmış ve binlerce dönüm tarım arazisi zarar görmüştür. Ayrıca yoğun kar yağışı sebebiyle bin dönüme yakın sera yıkılmış, Kahramanmaraş genelinde birçok tarım arazisi zarar görmüştür.” Dedi.

ÇİFTÇİLERİN KREDİ BORÇLARI ERTELENECEK Mİ?

Öztunç, kamuoyu adına bakan Pakdemirli’den şu sorularına yanıt istedi;

1- Kahramanmaraş’ta gerçekleşen yoğun kar yağışı sebebiyle ekili tarım arazileri ve seralarda hasar tespiti yönünde bir çalışmanız olacak mıdır?

2- Narlı Mahallesi'nden geçen Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın patlaması sonucu kaç dönüm arazi zarar görmüştür? Petrolün kullanılmaz hale getirdiği bu ekili arazi konusunda arazi sahibine ve ürün eken kiracısına ne tür bir destek sağlanacaktır?

3- Kahramanmaraş’ta yaşanan bu felaket için Valilik emrine herhangi bir acil destek ödeneği gönderilmiş midir? Gönderilmiş ise bu tutar ne kadardır?

4- Yaşanan yoğun kar yağışı sebebiyle arazileri ve mahsulleri hasar görmüş çiftçilerimizin banka kredi borçları ve pirim borçlarının ertelenmesi yönünde bir tasarrufunuz olacak mıdır?