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Prof. Dr. Yardımcıoğlu, Gıdanın kendisi ve fiyatları günümüz ve yarınların en büyük sıkıntısı olacak!

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü (BAAE) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, küresel gıda fiyatlarının geçen yıl yüzde 28 artarak son 10 yılın en büyük seviyesine ulaştığına dikkat çekti. Yardımcıoğlu, yarınlarda dünyanın en büyük derdinin su ve gıda olacağını belirterek yetkililerin tedbir amaçlı yaklaşımlarını ivedilikle pratiğe dökmesi gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Yardımcıoğlu, Gıdanın kendisi ve fiyatları günümüz ve yarınların en büyük sıkıntısı olacak!

Prof. Dr. Yardımcıoğlu, Gıdanın kendisi ve fiyatları günümüz ve yarınların en büyük sıkıntısı olacak!

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü (BAAE) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, küresel gıda fiyatlarının geçen yıl yüzde 28 artarak son 10 yılın en büyük seviyesine ulaştığına dikkat çekti. Yardımcıoğlu, yarınlarda dünyanın en büyük derdinin su ve gıda olacağını belirterek yetkililerin tedbir amaçlı yaklaşımlarını ivedilikle pratiğe dökmesi gerektiğini söyledi.

13 Ocak 2022 Perşembe 09:15
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BAAE Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, küresel gıda fiyatları üzerine analizlerde bulunarak insanlık için yaklaşan tehlikeyi işaret etti. Yardımcıoğlu, “Küresel gıda fiyatlarının 2021 yılında yüzde 28 artarak son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını görüyoruz. Piyasa koşullarının bu yıl içerisinde istikrarlı hale gelmesi boş bir beklenti olacaktır” dedi.

Gıda Fiyat Endeksinin 2021 ortalamasının, bir önceki yıla göre yüzde 28,1 artışla 125,7 puan seviyesinde gerçekleştiğini ifade eden Yardımcıoğlu, şöyle konuştu: “Gıda Fiyat Endeksi verilerini esas alarak analizimizi yapacak olursak; Aralık 2021'de Gıda Fiyat Endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,9 düşerken; önceki yılın aynı ayına yüzde 23,1 artışla 133,7 puana yükselmiştir. Endeksin 2021 ortalaması, bir önceki yıla göre yüzde 28,1 artışla 125,7 puan seviyesinde gerçekleşmiştir. Tahıl Fiyat Endeksi, geçen ay Kasım 2021'e göre yüzde 0,6 düşmüştür. Endeksin 2021 ortalaması bir önceki yıla göre yüzde 27,2 artışla 2012'den bu yana en yüksek yıllık seviyesine gelmiştir. Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi Aralık 2021'de aylık bazda yüzde 3,3 düşüş göstermiştir. Endeksin geçen yılki ortalaması 2020'ye göre yüzde 65,8 artışla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştır.”

ŞEKER FİYAT ENDEKSİNDE 2016’DAN BERİ EN YÜKSEK SEVİYE KAYDEDİLDİ!

Şeker Fiyat Endeksi, geçen ay Kasım 2021'e göre yüzde 3,1 azalışla 5 ayın en düşük seviyesine gerilediğini dile getiren Başkan Yardımcıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: “Şeker Fiyat Endeksi, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 29,8 artarak 2016'dan bu yana en yüksek seviye kaydedilmiştir. Et Fiyat Endeksi de geçen ay genel olarak istikrarlı bir seyir izlemesine rağmen 2021 genelinde yıllık bazda yüzde 12,7 artış göstermiştir. Süt Ürünleri Fiyat Endeksi ise Aralık 2021'de bir önceki aya göre yüzde 1,8 artarak tek yükselen alt endeks olmuştur. Endeksin 2021 ortalaması ise bir önceki yıla göre yüzde 16,9 yükselmiştir.”

“DÜNYANIN, YARINLARDA EN BÜYÜK DERDİ SU VE GIDA OLACAKTIR”

Gıda fiyatlarının genel enflasyonda artışa yol açarak gıda ithalatına dayalı ülkelerdeki düşük gelirli kesime çok büyük sıkıntı yaşatacağına vurgu yapan Yardımcıoğlu, küresel iklim ve pandeminin de süreci daha kötüye götüreceğini kaydetti. Yöneticilerin kötü gidişatı erken uyarı olarak görmeleri ve bir ana önce gerekli tedbirleri alması gerektiğini bildiren Yardımcıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: “Dünya ekonomileri koronavirüs salgınının yaralarını sarmaya başlamışken yükselen gıda fiyatlarının genel enflasyonda bir artışa yol açması nedeniyle yüksek maliyetler gıda ithalatına dayalı ülkelerdeki düşük gelirli kesimin çok büyük risk altında kalmalarına sebep olacaktır. Ders almak gerek. Hisse almak gerek. Ve önlem almak gerek. Normalde yüksek fiyatların yerini üretim artışına bırakması beklenir, yüksek girdi maliyetleri, devam eden küresel salgın ve daha da belirsiz olan iklim koşulları, 2022'de bile daha istikrarlı piyasa koşullarına dönüş konusunda maalesef ki iyimserliğe çok az yer bırakmaktadır. Dünyanın, yarınlarda en büyük derdi su ve gıda olacaktır. Küresel iklim ve pandemi de bu süreci ekstra kötü etkilemektedir. Ve ülkemizin de bu depresyonlu dönemin gelmekte olduğunu bir an önce çok iyi anlaması ve bu yaşananları erken uyarı olarak görerek; ülkemiz ve milletimiz için gerekli ön alıcı yaklaşımları ivedilikle pratiğe dökmesi gerekmektedir.”

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. YardımcıoğluGıdanın Kendisi Ve Fiyatları Günümüz Ve Yarınların En Büyük Sıkıntısı Olacak!
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