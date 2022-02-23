Sefer Aycan’dan bakanlığa atama çağrısı!

Sefer Aycan şunları kaydetti;

“Sayın Başkan, insanın dengeli ve yeterli beslenmeye ihtiyacı hayati bir konudur. Beslenme, insanın sağlık düzeyini etkileyen temel faktörlerdendir. Bu nedenle, artan nüfusla birlikte gıda üretimini, tarımsal üretimi artırmalıyız. Tarımsal üretimi artırmak için kaynakları doğru kullanmalı ve bilimsel yaklaşımlardan yararlanmalıyız; bilimsel danışmanlık, değerlendirme, denetim de tarımsal üretim için önemli konulardır.

Bu nedenlerle tarım sektöründe hem kamuda hem de özel sektörde ziraat mühendisi, gıda mühendisi, su ürünleri mühendisi ve veteriner hekim istihdamını artırmalıyız. 150 bin ziraat mühendisi atama beklemektedir. Kamuda yapılacak atama; zirai analiz ve değerlendirme, özellikle toprak analizi, uygun ürün belirlenmesi ve doğru zirai ilaç kullanımı açısından önemli fayda sağlayacaktır.”