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Sefer Aycan’dan bakanlığa atama çağrısı!

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, TBMM genel kurulunda yapmış olduğu konuşmada ziraat fakültelerinin her yıl 5 bin mezun verdiğini, 50 bini aşkın işsiz ziraat mühendisi bulunduğunu ve 150 bin mühendisin atama beklediğini açıkladı.

Sefer Aycan’dan bakanlığa atama çağrısı!

Sefer Aycan’dan bakanlığa atama çağrısı!

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, TBMM genel kurulunda yapmış olduğu konuşmada ziraat fakültelerinin her yıl 5 bin mezun verdiğini, 50 bini aşkın işsiz ziraat mühendisi bulunduğunu ve 150 bin mühendisin atama beklediğini açıkladı.

23 Şubat 2022 Çarşamba 10:36
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Sefer Aycan şunları kaydetti;

“Sayın Başkan, insanın dengeli ve yeterli beslenmeye ihtiyacı hayati bir konudur. Beslenme, insanın sağlık düzeyini etkileyen temel faktörlerdendir. Bu nedenle, artan nüfusla birlikte gıda üretimini, tarımsal üretimi artırmalıyız. Tarımsal üretimi artırmak için kaynakları doğru kullanmalı ve bilimsel yaklaşımlardan yararlanmalıyız; bilimsel danışmanlık, değerlendirme, denetim de tarımsal üretim için önemli konulardır.

Bu nedenlerle tarım sektöründe hem kamuda hem de özel sektörde ziraat mühendisi, gıda mühendisi, su ürünleri mühendisi ve veteriner hekim istihdamını artırmalıyız. 150 bin ziraat mühendisi atama beklemektedir. Kamuda yapılacak atama; zirai analiz ve değerlendirme, özellikle toprak analizi, uygun ürün belirlenmesi ve doğru zirai ilaç kullanımı açısından önemli fayda sağlayacaktır.”

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Sefer Aycan’dan Bakanlığa Atama çağrısı!
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