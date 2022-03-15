SP Dulkadiroğlu'nda Bünyamin Gökçe Güven Tazeledi!

Saadet Partisi Dulkadiroğlu ilçesi olağan kongresi KMESOB Toplantı salonunda büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen genel kurulun divan başkanlığını parti il sorumlusu Mustafa Tüten yaparken,il müfettişi Erkan Pınarbaşı,İl başkanı Av.Ahmet Zor,Deva Partisi Dulkadiroğlu ilçesi başkanı Salih Dökme,Gelecek Partisi Dulkadiroğlu ilçesi başkanı Latif Öztürk,BBP Dulkadiroğlu Belediyesi Başkan adayı Bekir Eryılmaz,ilçe başkanları,ÖĞ-DER- şuurlu öğretmenler derneği başkanı Ahmet Bolat ile çok sayıda davetli ve partili katıldı.

"Yüreği yüce dağlar kadar büyük Kıymetli kardeşlerimiz, Aziz delegeler hanımefendiler, beyefendiler, gözümüzün aydınlığı sevgili gençler hoş geldiniz sefalar getirdiniz"sözleri ile konuşmasına başlayan Dulkadiroğlu ilçe başkanı Bünyamin Gökçe şunları söyledi.

"Değerli divan, kıymetli il başkanım, değerli ilçe başkanlarımız, siyasi partilerimizin muhterem temsilcileri, basınımızın güzide üyeleri, saygıdeğer misafirlerimiz, kongremizin hayırlara vesile olmasını dilerim.

Bu küresel dünya dedikleri yerde, bu küresel düzen dedikleri yerde bizlerin yaşam alanlarını sınırlandırmak isteyenlere buradan seslenmek istiyorum efendim. Bizim sınırlarımızı tel örgüler belirleyemez. Bizim sınırlarımızı inancımız ve imanımız belirler.Bizim kuracağımız yenidünya da açta açıkta kalan olmayacak. Dini dili ırkı rengi mezhebi ne olursa olsun, Tüm insanlığın canını malını ırzını aklını zürriyetini ve emeğini ve emeğinin karşılığını korumak bizim imani bir vazifemizdir. Taşların, kayaların, toprağın, kuşların, balıkların, Meleklerin, Hayvanatın ve nebatatın, havanın ve suyun lehinde dua ettiği bir topluluk olmaktan başka bir niyetimiz yoktur.

Arzın sahibi, gök kubbeyi ayakta tutanın, bir saç teli hücresinin bile oluşabilmesi için, bir milyon ihtimali bir araya getirenin, rızasını kazanmaktan başka bir arzu halimiz yoktur efendim.

Yeryüzü denilen bu kara parçasında, yaşayan ne kadar canlı varsa, hepimize yetecek kadar hava da var. Suda var. Toprakta var. Rahman olan yaratıcının hesabına karışanlar, yeryüzünü yaşanmaz hale getiriyorlar. Bizden kat be kat kazandıkları paralarla günlerini gün edip yaşayanlar, paralarının bir kısmını da bizleri yokluğa açlığa işsizliğe, ifsada tefrite yani anlayacağınız her türlü kötülüğün çoğalması için harcıyorlar.

Bu kötülüğün çoğalması için harcanan paraları harcamayıp yine kendileri yese, inanın ki aziz kardeşlerimiz geri kalan dünya yine hepimize yeter. Hayra motor, şerre fren olacak bir anlayışla çalışmalarımızı yürüteceğiz. Tekraren genel kurulumuz mübarek olsun efendim.

Önümüze gelecek tüm seçimlerde, teşkilat olarak Dulkadiroğlu’nda en büyük zaferi kazanacağımıza, takatimizin sonuna kadar çalışacağımıza hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Muhabbetle kucaklıyorum.Allaha emanet ediyorum."diyerek konuşmasını alkışlar arasında tamamladı.

Kongrede parti il başkanı Av.Ahmet Zor 'da bir konuşma yaptı ve Bünyamin Gökçe ve Yönetimine başarılar diledi.