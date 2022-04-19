Suriyelilere yol göründü! Cumhur İttifakından önemli açıklamalar var

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünde Cumhur İttifakı Ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli Suriyeliler hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bahçeli, bayramda ülkesine gidebilen Suriyelilerin geri dönmesini gerektirecek bir durumun olmadığını ifade etti.

‘’Düzensiz göç sorunu soğukkanlı şekilde analiz edilmeli’’

Bahçeli açıklamasında, ülkesindeki zor şartlardan kaçıp gelen göçmenlerin sorunlarının göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade ederek, "Mültecilerin, göçmenlerin ve sığınmacıların trajedileri de insanım diyen herkesin ortak meselesidir. Ülkelerindeki savaş, açlık ve istikrarsızlıktan dolayı yurdundan kopup Akdeniz ülkelerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan binlerce göçmen medeni dünyanın gözü önünde boğularak balıklara yem olmaktadır. Bu sorun istismara çanak tutmadan çözülmeli. Düzensiz göç sorunu soğukkanlı şekilde analiz edilmeli. Türk demek mazluma sığınak, garibe korunak, hakka teslimiyet demektedir. Türk olmak, haksızlığa direnen cesaret, aç ve açıkta olana sahip çıkacak hayatiyet demektir" sözlerini kullandı.

‘’Asayişi kim bozuyorsa gözünün yaşına bakılmadan sınır dışı edilmelidir’’

Demografik istikbalimizi düşünmek zorunda olduğumuzu ifade eden Bahçeli, "Suriyeli sığınmacıları bahane eden görevli provokatörler devrededir. Oyun sinsidir, oyun tehlikelidir. Bağcılar'da bir serserinin sokak ortasında sandalye atarak oturması günlerce ülke gündemini meşgul etmiştir. Türkiye'de geçici koruma statüsünde bulunuyorken asayişi kim bozuyorsa gözünün yaşına bakılmadan sınır dışı edilmelidir. Türkiye, onun bunun elinde oyuncak olamayacaktır. Türkiye'de hakim irade Türk milletidir. Huzur bozucu fiillerin failleri de yaptıklarının bedelini misliyle ödemelidir. Eşkıyalığa kimse heves etmemelidir.

Bugüne kadar hükümet bu konuda tavizsiz bir duruş sergilemiştir. Altını çizerek söylemek isterim ki MHP, sınır aşan göçler konusunda en hazırlıklı partidir. Bizi, 'neden susuyorsunuz, neden tepkisizsiniz' diye eleştiren kim varsa ya cahil ya da gelişmeleri okuyamayan zavallılardır. Düzensiz göç adı konmamış bir istiladır. Yakalananlar derhal ülkelerine gönderilmelidir. Suriyeli sığınmacıların ülkelerinden kopuşlarını sağlayan ağır şartlar ortadan kalkar kalkmaz ülkelerine gönderilmeleri şaşmaz talebimizdir. Misafirliğin süresi sınırlıdır.

Her insanın kendi yurdunda emniyetli ve esenlikli yaşama hakkı vardır. Ülkelerine bayram için giden sığınmacıların geri gelmelerine gerek yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dün yaptığı açıklamada, "Türkiye 3,5 milyonu Suriyeli olmak üzere yaklaşık 5 milyon yerlerinden edilmiş kişiye geçici ev sahipliği yapmaktadır. Tek başına bırakılmış olsak da Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşü için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.