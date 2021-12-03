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Tüik'e Giden Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İçeri Alınmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah yaptığı "TÜİK'ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun" paylaşımının ardından belirttiği saatte TÜİK'e gitti. İçeriye alınmayan Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına "Bu tabloyu cumhuriyet tarihinde hiç görmedik." dedi.

Tüik'e Giden Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İçeri Alınmadı

Tüik'e Giden Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İçeri Alınmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah yaptığı "TÜİK'ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun" paylaşımının ardından belirttiği saatte TÜİK'e gitti. İçeriye alınmayan Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına "Bu tabloyu cumhuriyet tarihinde hiç görmedik." dedi.

03 Aralık 2021 Cuma 13:03
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah Tüik'ten randevu istediğini ancak alamadığını belirtti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, aldığı karar doğrultusunda saat 11.00'da Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ankara binasına gideceğini söyledi.

"SAAT 11'DE GELİYORUM"

Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "TÜİK'ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun TÜİK" ifadeleri yer aldı.

İÇERİYE ALINMADI

Belirttiği saatte TÜİK'te olan Kılıçdaroğlu, içeriye alınmadı. CHP lideri kapıda kendisini bekleyen basın mensuplarına bir açıklama yaptı. "Bu tabloyu cumhuriyet tarihinde hiç görmedik." diyen Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"TÜRKİYE'NİN NEREYE GELDİĞİNİ GÖSTERMEK AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR TABLODUR"

"Değerli basın mensupları Türkiye İstatistik Kurumu, Cumhuriyet'in önemli kurumlarından birisidir. Bu kurumun rakamları 84 milyon vatandaşımızı ilgilendirir. Bu rakamlar üzerine siyasal partiler, ekonomik çevreler politikalar oluştururlar ve düşüncelerini paylaşırlar. Dün TÜİK'ten randevu istedik. Gelen arkadaşlarımızın tamamı maliyede çalışan arkadaşlarımız. Buraya sağlıklı ve tutarlı bilgiler almaya geldik. Randevu vermeyeceklerini ifade ettiler. TÜİK'in internet sitesindeki metinde 'Bilgiye nasıl erişilir yazılır. Bilgi almak istiyorsanız, bölge müdürlüklerimize ya da Ankara'daki merkez teşkilatımıza gelebilir ve bilgi alabilirsiniz' diyor. Biz de kendi internet sitelerinde yazılı olan davete uyarak geldik ve bilgi almak istedik. Şimdi bu tablo aslında Türkiye'nin nereye geldiğini göstermek açısından önemli bir tablodur. Devletin bilgileri, devletin sahip olduğu bilgiler ve bu bilgilerin nasıl toplandığına ilişkin açıklamalar, ana muhalefet partisine yapılmak istenmiyor.

"BU RAKAMLAR GÜVEN VERMİYOR"

Değerli arkadaşlar, burası enflasyon oranlarını açıklıyor. Bugün aylık ve yıllık enflasyon açıklandı. Bu rakamlar güven vermiyor. Tüm vatandaşlarıma açık ve net söylüyorum. Markete gittiğinizde enflasyon gerçekten bu seviyelerde mi diye bakın. Değerli arkadaşlar şunu açıkça ifade edeyim, CHP Genel Başkanı olarak milyonlarca işçinin ve emekçinin hakkını korumak benim temel görevimdir. İşçinin, memurun, emeklinin hakkını korumak benim görevimdir. Benim görevim budur. Bu rakamlar, memura, işçiye, emekliye daha az pay verilmesi anlamına geliyor. Böyle bir tabloya ben sessiz kalırsam, o zaman neden siyaset yapıyorum.

"BU VERİLERİ NEREDEN ALDINIZ?' DİYE SORACAKTIM"

Memurun hakkını, emeklinin hakkını savunmak için buradayım. Siz rakamları küçük gösteriyorsunuz. Bu verileri nereden aldınız, hangi mağazadan aldınız diye soracaktım. TÜİK, devlet kurumu olmaktan çıkmış ve Saray kurumu haline gelmiştir. TÜİK'te çalışan arkadaşları şunu unutmasın, hepinizin tabi olduğu yasa devlet kanunları yasasıdır. Bu bina, vatandaşların ödediği vergilerle yapıldı."

"HER FİRAVUN'UN BİR MUSA'SI VARDIR"

Kemal Kılıçdaroğlu, kısa bir süre sonra Twitter hesabından yeni bir açıklama daha yaptı. CHP lideri, "Randevu vermeyen TÜİK'e gittim. Aylardan Aralık ayı. Milyonlarca emekçinin ücret artışı bu yalan dolan TÜİK rakamları üzerinden yapılacak. Zulmü her kabul ediş, daha büyüğünü doğurur. Kimse unutmasın, her Firavun'un bir Musa'sı vardır. Akıllarını başlarına toplasınlar!" ifadelerini kullandı.

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Tüike Giden Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İçeri Alınmadı
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