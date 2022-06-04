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Tümkiad Üyeleri Milletvekili Aycan İle Esnafı Ziyaret Etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Tüm Kalkınma ve Girişimciler Derneği (TÜMKİAD) üyesi iş adamlarıyla birlikte esnaf ziyareti yaptı.

Tümkiad Üyeleri Milletvekili Aycan İle Esnafı Ziyaret Etti

Tümkiad Üyeleri Milletvekili Aycan İle Esnafı Ziyaret Etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Tüm Kalkınma ve Girişimciler Derneği (TÜMKİAD) üyesi iş adamlarıyla birlikte esnaf ziyareti yaptı.

04 Haziran 2022 Cumartesi 17:13
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Dulkadiroğlu ilçesi Şeyh Adil Mahallesinde gerçekleştirilen ziyarette, Aycan ve TÜMKİAD üyesi iş adamları esnaflarla buluştu.

İlk önce bir fırın önünde kurulan masada vatandaşlarla çay sohbeti yapan Aycan daha sonra işletmeleri gezdi ve vatandaşların sorun, taleplerini dinledi.

TÜMKİAD Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Eliaçık ve Kahramanmaraş Berberler Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Odası Başkanı Ahmet Özkömeç'te ziyarette Aycan'a eşlik etti.

Esnaf ziyaretiyle ilgili konuşan Aycan, her fırsatta esnaf ile bir araya geldiklerini ve onların dertlerini dinleyerek, çözüm noktasında neler yapılabileceğine baktıklarını, ilgili kurumlara ileterek sorunların çözümü noktasında çalıştıklarını ifade etti.

TÜMKİAD İl Başkanı Muhammet Eliaçık ise MHP Milletvekili Sefer Aycan'ın kendilerini ve esnafı hiçbir zaman yalnız bırakmadığını, her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

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Tümkiad Üyeleri Milletvekili Aycan İle Esnafı Ziyaret Etti
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