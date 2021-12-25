Ucuz Emeklilikte Yeni Formül

Kanun kapsamında Nisan 2021 ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş şu prim borçları yapılandırıldı:

SGK sigorta primleri,

Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve işsizlik sigorta primleri, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları ile

Bağkur (4B) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası (canlandırma) halinde doğan alacaklar.

BAĞKUR'LU İÇİN SÜREÇ

Yapılandırma yasası Bağkur’lulara iki yönden avantaj sağlıyor. Birincisi, 30 Nisan 2021 tarihine kadar kuruma olan borçlarının yapılandırılması, ikincisi ise daha önce durdurulan sigortalılık sürelerini ihya etmek isteyenleri kapsıyor. Durdurulan sürelerini ihya (canlandırmak) etmek isteyen ve 30 Nisan 2021 tarihine kadar olan borcunu ödeyecek olan bu kişiler büyük indirim imkanı sağlayan yapılandırma için başvurularını yaptılar. İlk taksit dönemi dönemi olan 30 Kasım’a kadar ihya tutarını toplu olarak yatırarak durdurulan hizmet sürelerini ihya ettiler. 30 Kasım tarihine kadar ihya borcunu ödemeyenlerin yapılandırma hakkı kalmadı.

HAK DEVAM EDİYOR

Fakat, 30 Nisan 2021’e kadar olan borçları için yapılandırma talebinde bulunan Bağkur’lular için ise hak devam ediyor. Bu kişiler peşin ödeme yolunu tercih etmiş ve 30 Kasım 2021 tarihine kadar ödememiş ise 31 Aralık 2021 tarihine kadar 1 aylık yüzde 1.60 oranında geç ödeme zammıyla toplu ödeme yapmaları halinde yapılandırmadan yararlanmaya devam edecek, haklarını kaybetmeyecek. Bir de peşin değil de taksit seçeneği seçen Bağkur’ludan süresi 30 Kasım’da dolan ilk taksit döneminde ödeme yapmayanlar, 31 Aralık 2021 tarihine kadar taleplerini peşine çevirmeleri ve 31 Aralık 2021 tarihine kadar yine 1 aylık yüzde 1.60 oranında geç ödeme zammıyla birlikte toplu ödemelerini yapmaları halinde, yapılandırma hakkından faydalanmış olacaklar.

YÜZDE 70 AVANTAJ VAR

Yapılandırma kapsamındaki borçların gecikme zammı ve cezası ile kanuni faizi silindi. Sadece borcun anaparası yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) baz alınarak enflasyon farkı eklenerek güncellendi. Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 90’ı, iki taksitle ödemede ise yüzde 50’si silindi. Bu yolla yüzde 60-70 arası avantaj sağlandı. Borçlular, yapılandırma kapsamında ilk taksit ödemelerini 30 Kasım’a kadar yaptılar. İkinci taksitin son ödeme süresi ise 31 Aralık 2021’de bitecek. İlk iki taksit süresinde ödenmezse yapılandırma bozulacak ve getirdiği avantajlar kaybedilecek.