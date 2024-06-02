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Ünal Ateş’ten tahliye çağrısı! “Aklı selim davranın”

CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, Kahramanmaraş’ta rezerv alan ilan edilen çarşıdaki esnafa verilen 15 günlük tahliye süresine tepki gösterdi. Ünal Ateş, Trabzon Caddesi Kıbrıs Meydanı'nda yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinin ardından birçok bölgenin rezerv alan ilan edilmesinin esnafı zor durumda bıraktığını belirtti.

Ünal Ateş’ten tahliye çağrısı! “Aklı selim davranın”

Ünal Ateş’ten tahliye çağrısı! “Aklı selim davranın”

CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, Kahramanmaraş’ta rezerv alan ilan edilen çarşıdaki esnafa verilen 15 günlük tahliye süresine tepki gösterdi. Ünal Ateş, Trabzon Caddesi Kıbrıs Meydanı'nda yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinin ardından birçok bölgenin rezerv alan ilan edilmesinin esnafı zor durumda bıraktığını belirtti.

02 Haziran 2024 Pazar 13:26

"Sağlam Binaların Yıkılması Mantıksız"

Ünal Ateş, depremden hasar gören veya görmeyen tüm binaların yıkılma kararını eleştirerek, bu uygulamanın akıl ve mantıkla bağdaşmadığını ifade etti. Ateş, "Kahramanmaraş’ta bina sağlam olsun olmasın, depremde hasar almış olsun olmasın, rezerv alan ilan edilen yerlerdeki binalar yıkılıyor. Şimdi de Trabzon Bulvarı’ndaki esnafın bulunduğu iş yerleri için yıkım kararı çıkardılar. Bizim sağlam binaların yıkılması ile alakalı bir itirazımız var. Hükümet, hem tasarruf tedbiri diyor hem de hasarlı olsun olmasın hepsini yıkacağız diyor. Bu çok akla mantığa uygun bir şey değil," dedi.

"15 Günlük Tahliye Süresi Makul Değil"

Esnafa tahliye için verilen 15 günlük sürenin makul olmadığını belirten Ateş, "Esnafa tahliye için 15 günlük süre vermişler. 15 gün içerisinde dükkânları boşaltın, biz yıkacağız demişler. Bu kararı verenler, evi taşıyacak olsalar 15 gün içerisinde evi toplayıp taşıyabilirler mi?" diyerek sürenin yetersizliğine dikkat çekti. Ateş, yetkililere aklıselim davranarak esnafa daha makul bir tahliye süresi vermeleri çağrısında bulundu.

Ateş, kararların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu tebligatları yapanlar akıl ve fikir sahibi değiller mi? Bir an önce bu kararı verenler aklı selim davransınlar ve esnafa tahliye için makul bir süre versinler," şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 02.06.2024 13:43
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Ünal Ateş’ten Tahliye çağrısı! “Aklı Selim Davranın”
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