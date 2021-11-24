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Vatan Partisi’nden dolar yasaklansın önerisi

Türkiye önceki gün ekonomide hareketli saatler yaşadı. Doların 13'ün üzerinde işlem görmeye başlamasının ardından birçok uzman ve siyasetçi dolarla ilgili çözüm önerilerini sıraladı.

Vatan Partisi’nden dolar yasaklansın önerisi

Vatan Partisi’nden dolar yasaklansın önerisi

Türkiye önceki gün ekonomide hareketli saatler yaşadı. Doların 13'ün üzerinde işlem görmeye başlamasının ardından birçok uzman ve siyasetçi dolarla ilgili çözüm önerilerini sıraladı.

24 Kasım 2021 Çarşamba 13:23
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Ancak en dikkat çeken çözüm önerisi Vatan Partisi'nden geldi. Vatan Partisi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dolar yasaklansın" ifadelerine yer verildi.

Türkiye günlerdir ekonomideki dalgalanmaları konuşuyor. Dolar önceki güne de sert başladıktan sonra sabah saatlerinde tarihi zirveyi gördü ve 13'ün üzerine kadar çıktı. Doların yükselmesinin ardından birçok uzman ve siyasetçi de konu hakkında görüşünü beyan etti. İYİ Parti ve CHP, olağanüstü toplantı gerçekleştirirken, Vatan Partisi ise çözüm önerisini sosyal medya hesabından duyurdu.

"DOLAR YASAKLANSIN"

Vatan Partisi, döviz kurundaki tarihi artış ile TL'de yaşanan değer kaybının ardından geçmişteki talebini tekrarlayarak "Dolar yasaklansın" dedi. Vatan Partisi resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda, "Hep söyledik yine söylüyoruz: Dolar yasaklansın! Türkiye'de Türk Lirası! Serbest piyasa rejimine son! Kontrollü planlı ekonomi! Tek çare Üretim Devrimi!" ifadeleri kullanıldı.

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Vatan Partisi’nden Dolar Yasaklansın önerisi
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