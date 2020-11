Yardımcıoğlu, Cehaletin Düşmanı Öğretmenlerdir

Yardımcıoğlu, mesajında; dünyadaki en onurlu mesleklerin başında gelen öğretmenliğin emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın bir meslek olduğuna vurgu yaptı. Öğretmenliğin, kutsal ve saygın bir meslek olmasının ötesinde aynı zamanda bir sanat olduğunu belirten BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu bireylerin, öğretmenin elinde şekillendiğini, olgunlaştığını ve hayata hazırlandığını ifade etti.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, mesajında şunları kaydetti: “Yarınlarımızın umudu olan çocuklarımızın, eğitim ve öğretiminde büyük sorumluluk sahibi olan öğretmenlerimize minnet borçluyuz. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; ‘Toplumun düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmenlerdir.’ Çocuklarımızın, gençlerimizin eğitimi için gece, gündüz demeden çalışan tüm öğretmenlerimize minnettarız. İçinde bulunduğumuz bu zorlu pandemi sürecinde de öğretmenlerimiz, çocuklarımızın eğitimden geri kalmaması için sürekli çaba sarf etmektedir. Her zaman hatırladığımız, ömür boyu aklımızdan çıkmayan, her insanın hatırasında önemli rol alan öğretmenlerimiz, fedakârca ve cefakârca çalışarak bu ülkenin geleceğinin emanetçisi çocuklarımızı, canla başla yetiştirmektedir. İnsana yapılan her yatırım, insanın yetişmesine verilen her emek çok kutsaldır. Ülkemizin geleceği, öğretmenlerimizin tutuşturduğu eğitim meşalesi ile daha da aydınlık olacaktır. Her koşulda çocuklarımızın geleceğini düşünen fedakar öğretmenlerimiz; dün ve bugün olduğu gibi yarın da geleceğin mimarı olmaya devam edecektir. Ülkemizin her köşesine ulaşarak fedakarlıkların en büyüğünü gösteren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarma gayreti gösteren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Bu vesile ile başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm vefat eden ve şehit olan öğretmenlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan tüm öğretmenlerimize de en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”