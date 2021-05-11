Yardımcıoğlu’ndan İsrail’e tepki: Bugün artık cihaddan başka yol kalmamıştır

Mescid-i Aksa kan ağlıyorken; tweet atarak gösterilerin tepkilerin yeterli olmayacağını ifade eden Yardımcıoğlu, Müslüman ülkelerin daha fazlasını yapmaları gerektiğini söyledi. İsrail’in “laftan değil güçten anlayacağını” dile getiren Yardımcıoğlu, “komutanı Muhammed olan bir ümmetin asla boyun eğmeyeceğini” kaydetti. Müslümanların kutsalına yapılan saldırıların kabul edilemeyeceğini ve bir an önce karşılık verilmesi gerektiğini aktaran Yardımcıoğlu, Müslüman ülkelere; “Yarın Ulu Hünkârın huzuruna çıktığımızda, Siyonistlere sapan taşıyla ders veren bir Filistinli çocuk kadar olamadık mı diyeceğiz?” sorusunu yöneltti.

“BU UTANÇ HEPİMİZE YETER”

BBP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, İsrail’in Gazze’ye başlattığı hava saldırılarına karşı yaptığı açıklamada İsrail’e ve saldırılara sessiz kalan Müslüman ülkelere ateş püskürdü. Yardımcıoğlu, şöyle konuştu: “YaaMüntakim! Bizi intikamına memur eyle… Konu Müslümanlar olunca dünya hep susar, ölü taklidi yapar. Bizi yok sayacaklar ve biz daha çok var olacağız. Ve bugün Kudüs bir sınav kâğıdı, her mü'min kulun önünde durmaktadır. Canımız yanıyor… Mescidimiz, ilk kıblemizin işgal altında olduğu döneme denk geldik ve hiç bir şey yapamıyoruz. Bu utanç hepimize yeter...”‎

“BİZE GÜÇ VER, CİHAD MEYDANINI PEHLİVANSIZ BIRAKMA ALLAH'IM!”

‎İslam devletlerine eylem çağrısında bulunan Yardımcıoğlu, şartların Türkiye’yi de tarihi misyonunu üstlenmeye zorladığını kaydeden Yardımcıoğlu, şu açıklamalarda bulundu: “Bugün durmak vakti değil, eyleme geçmek vaktidir. 8 milyonluk İsrail için 1,5 milyar Müslüman ebabil bekliyorsa; ebabiller gelse İsrail'i değil bizi taşlar. ‎ El Aksa meydanı yanıyor ve haydi hep birlikte haykıralım: Şartlar Türkiye'yi, tarihî misyonunu üstlenmeye zorluyor! Değmesin ma'bedimin göğsüne nâ-mahrem eli! Yakında o topluluk bozguna uğrayacak ve darmadağın olacaklar. Kudüs Mekke'dir, Kudüs Medine'dir, Seven Kudüs'ü sevsin, Doğmak isteyen Kudüs için doğsun, Yakın bakalım, kalbimizi! Biz yakınca söndüremeyeceksiniz! Kudüs için doğmaya da değer ölmeye de...

Mirac’a çıkan peygamberin Kudüs’e sahip çıkamayan ümmeti... Size de selam olsun... Bugün artık cihaddan başka yol kalmamıştır. Açık ve Net… Kudüste, Mescid-i Aksa' da Müslüman kardeşlerimiz, uçaklarla vurulacak biz de burada seyirci kalıyor isek, Allah'ın gazabı yakındır.

Bugün Filistin’e ve Gazze'ye çıkartma yapılsın. Yarına kalmamalı ve bugünden harekete geçilmeli. Türk devleti bunun için savaşmayacaksa ne için savaşacak?”

“İSRAİL LAFTAN ANLAMAZ GÜÇTEN ANLAR!”

Müslüman ülkeleri yöneten iktidarlara, Allah’ın emirlerini hatırlatan Yardımcıoğlu, “Memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar! Lütfen Allah'ın emirlerinden bahsedelim, hakkımız olanı nasıl savunacağımızdan bahsedelim. Boş konuşmayı kesin artık… ‎Bataklık kurtulacaksa dibinden başlayalım. Nerde bu yöneticiler? Nerede bu Müslüman yöneticiler? Mescid-i Aksa kan ağlıyorken; bir iki tweet, bir iki kınama mesajından başka bir şey olmayacak mı? Allah’ım milletimize, devletimize tweet atmaktan daha fazlasını yapmayı nasip et. Bu mu Türkiye’nin gücü? Kutsalımıza istediklerini yapsınlar ama biz karşılık vermeyelim öyle mi? İsrail laftan anlamaz güçten anlar! Komutanı Muhammed olan bir ümmet boyun eğmeyecek. Siyonistlere sapan taşıyla ders veren bir Filistinli çocuk kadar olamadık mı diyeceğiz yarın Ulu Hünkârın huzuruna çıktığımızda?” şeklinde konuştu.

“BU ZULME SESSİZ KALMAK GAYRETULLAHA DOKUNUR!”

Düşmanın sesinin gür çıkmasının düşmanın gücünden değil, Hakka taraftar olanların zilletinden kaynaklandığını aktaran Yardımcıoğlu, şunları kaydetti: “Bizi bu zilletten kurtar. Bizi intikamına memur eyle. Bayrama yaklaştığımız şu günlerde mazlumları sevindir! Bizi de bu sevinç için vesileler kıl Allah’ım! Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın “Çin'de kurulan ve Doğu Türkistanlıların tutulduğu toplama kamplarını destekliyoruz” açıklamalarını hatırlatan Yardımcıoğlu, son olarak şunları kaydetti: “Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, dünyanın öbür ucunda olan bir zulmü desteklerken bize aynı zilleti yaşatma Allah’ım… Rachel kadar olamayan Müslümanlar var maalesef içimizde… ‎Amerikan vatandaşı olduğu halde, 'Zulüm bizdense, ben bizden değilim..' diyerek Filistin davasına destek veriyordu. Rey Müslümanım diyenler; Rachel, hepinizden sizden daha yiğit bir insandı… Allah-u Ekber…”