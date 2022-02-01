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Yeni bakandan ilk mesaj!

Adalet Bakanı olarak göreve getirilen Bekir Bozdağ, ilk talimatını verdi. Bozdağ ilk mesajını sosyal medya üzerinden verdi. Bozdağ, "Adalet, sosyal medyaya kalmasın" dedi.

Yeni bakandan ilk mesaj!

Yeni bakandan ilk mesaj!

Adalet Bakanı olarak göreve getirilen Bekir Bozdağ, ilk talimatını verdi. Bozdağ ilk mesajını sosyal medya üzerinden verdi. Bozdağ, "Adalet, sosyal medyaya kalmasın" dedi.

01 Şubat 2022 Salı 10:39
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Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığı koltuğuna Bekir Bozdağ oturtuldu. Bozdağ, bakan olarak göreve getirilmesinin ardından ilk talimatlarını verdi. Bozdağ, adaletin sosyal medyada değil, mahkemelerde tecelli etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Edinilen bilgilere göre, bakanlık bürokratlarını toplayan Bekir Bozdağ, kadına ve çocuklara yönelik şiddet ve cinsel istismar başta olmak üzere kamuoyunda tepkilere sebep olan olaylarda mahkemelerin şüphelileri bırakıp kamuoyu baskısı ile yeniden tutuklanmasının yanlış olduğuna dikkat çekti.

ADALET SOSYAL MEDYADA DEĞİL MAHKEMEDE TECELLİ ETMELİ

Bakan Bozdağ "Bu tip olaylarda tutuklama verilmesi gerekiyorsa verilmeli. Adalet, sosyal medyada değil, mahkemelerde tecelli etmeli. Mahkemelerin şüphelileri bırakıp kamuoyu baskısı ile yeniden tutuklanması yanlış. Vicdanları rahatsız eden kararlar verilmemeli. Bu konularda yasal eksiklik varsa hızla düzenleme yapalım.” ifadelerini kullandı.

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Yeni Bakandan Ilk Mesaj!
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