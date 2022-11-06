Yeniden Refah Partisi 2’nci Olağan Büyük Kongresini Gerçekleştirdi

Genel Başkan Fatih Erbakan’ın tek aday olduğu kongrede Yeniden Refah Partisi, Ankara Arena Spor Salonu’nda 2’nci Büyük Kongresini gerçekleştirdi.

Yeniden Refah Partisi’nin kongresine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, MHP Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım katıldı.

TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç’ın yanı sıra Büyük Birlik Partisi, DEVA, Gelecek Partisi, Memleket Partisi, Hüda-Par temsilcileri de kongreye konuk oldu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan kongre konuşmasına, "Bu dava; din, dil, ırk fark etmeksizin, kurtuluşa özlem duyan tüm mazlum milletlerin davasıdır” sözleriyle başladı, "Bizim sevdamız, ‘Mehmet Akif'lerin, Necip Fazıl’ların, Sezai Karakoç’ların, Erdem Bayazıt'ların, Nuri Demirağ'ların, Nuri Killigil'lerin, Şakir Zümre'lerin, Vecihi Hürkuş'ların, Necmettin Erbakan'ların’ tam bağımsız ve güçlü bir Türkiye sevdasıdır" ifadeleriyle devam etti.

Kongrenin Türkiye siyasi tarihi açısından çok önemli olduğunu söyleye Erbakan, "İçeride ve dışarıda mahşeri bir kalabalık var. Burada salonlara sığmayan Milli Görüş Erleri, ‘Milli Görüş ikinci kırk yılda da yanardağ gibi patlıyor' diyor. ‘Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, artık bu bozuk düzen böyle gitmeyecek’ diyor. ‘Ey Zalimler, Ey Irkçı Emperyalistler bundan böyle korkun bizden’ diyor" ifadelerini kullandı.

"Bizler, Milli Görüşçüler olarak, siyaseti makam ve rakam için değil Allah rızası için yapıyoruz. Siyaseti ticaret olarak değil, ibadet olarak yapıyoruz diye konuşan Erbakan," 7 milyar insanın dünya ve ahiret saadeti için siyaset yapıyoruz. Yeniden büyük Türkiye öncülüğünde, aynen ecdadımızın yaptığı gibi, yeryüzünde adil bir nizamı hâkim kılmak için siyaset yapıyoruz." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi revize edilecek "

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Gazi Meclisimizi güçlendirecek şekilde revize edilecek, Meclisimizin ‘yasama’ ve ‘denetim’ fonksiyonlarına yeniden işlerlik kazandırılacak. Ne Yargının yönetenler üzerindeki vesayetine, ne de yönetenlerin yargı üzerindeki vesayetine müsaade etmeyeceğiz.

Din, dil, ırk, gelir düzeyi ayırt etmeksizin herkesin kul hakları teminat altına alınacak, “herkes için adalet” tesis edilerek, milletimizin yargıya olan güveni artırılacak.

"Muhalefet de sınıfta kalmış, milletimize umut olmaktan uzaklaşmıştır"

Konuşmasında muhalefeti de eleştiren Erbakan "Bu süreçte sınıfta kalan sadece iktidar değildir İtiraz etmekten, "istemezük" demekten, yapılan hayırlı işlere de "hayır demekten" başka bir fonksiyon icra edemeyen muhalefet de sınıfta kalmış, milletimize umut olmaktan uzaklaşmıştır. Diğer tarafta "sosyal demokrat Milli Görüş anlayışına evrilenler, Milli Görüş’ü temsil ediyorum diye İstanbul Sözleşmesi’nin geri getirilmesine alet olanlar, CHP’nin eksiğini tamamlamayı arkasını toplamayı Milli Görüş zannedenler." açıklamasını yaptı.

"Milletimizin yüzünü yeniden güldüreceğiz"

Sözlerine devam eden Fatih Erbakan, "Projelerimiz hazır, kaynak paketlerimiz hazır, her bakanlık için ilk 100 gün icraatlarımız hazır, makam ve rakam için değil Allah rızası için çalışan kadrolarımız hazır. 50 yıllık Milli Görüş tecrübemizle, iş bitirme belgelerimizle iktidara geleceğiz ve milletimizin yüzünü yeniden güldüreceğiz. " diye konuştu.

"Borç ve faize dayalı ekonomi terk edilecek"

Ekonomiye değinen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı, "Öncelikle milletimizi rahata erdireceğiz. Dar gelirli milyonların alım gücünü, refah seviyesini artıracağız. Bununla birlikte, tarım ve hayvancılıkta, enerji ve madencilikte, sanayi ve teknolojide yatırımlara başlayacağız. Milli Görüş iktidarında borç ve faize dayalı ekonomik model terk edilecek, bunun yerine üretim, istihdam ve ihracata dayalı ekonomik modele geçilecektir. Tarımda tüm kotaları derhal kaldıracağız, tarım ürünlerine en yüksek taban fiyatlarını vereceğiz. Tarımda ve hayvancılıkta kullanılan elektrik ve mazottaki vergileri kaldıracağız. Tüm girdileri devlet olarak sübvanse edeceğiz." ifadesini kullandı.

Erbakan yeniden genel başkan

Erbakan, tek aday olarak girdiği seçimde 1225 delegenin tümünün oylarıyla yeniden genel başkan seçildi.