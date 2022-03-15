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14 Mart tıp bayramı KSÜ’de törenle kutlandı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Türk Tabipler Birliği Kahramanmaraş Şubesi işbirliğiyle 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri düzenlendi.

14 Mart tıp bayramı KSÜ’de törenle kutlandı

14 Mart tıp bayramı KSÜ’de törenle kutlandı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Türk Tabipler Birliği Kahramanmaraş Şubesi işbirliğiyle 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri düzenlendi.

15 Mart 2022 Salı 11:11
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KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sezai Karakoç Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bekerecioğlu, il protokolü üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve öğrenci aileleri katıldı.

14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bütün sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

Türkiye’nin son yıllarda yaptığı atılımlarla sağlık altyapısını önemli ölçüde güçlendirdiğini belirten Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, program kapsamında beyaz önlüklerini giyecek olan geleceğin genç hekimlerini ve ailelerini tebrik etti.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ise konuşmasına sağlık alanının her kademesinde fedakârca hizmet veren sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak başladı.

KSÜ olarak sağlık altyapısı ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasını önemsediklerini ve bu kapsamda sağlık birimlerine insan gücü, yeni teknolojilerin kazandırılması için artı destek sağladıklarını belirten Rektör Can, “Son yıllarda sağlanan imkânlarla Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanemizin hizmet kapasitesini artırdık. Yapılan ameliyatların sayısı ve hizmet sunulan hasta sayısında önemli artış sağladık.” diye konuştu.

Tıp Fakültesi öğrencilerinin ailelerine verdikleri emekler için teşekkür eden Rektör Can, “Bizlere emanet ettiğiniz çocuklarınız üniversitemizden nitelikli hekimler olarak mezun olacaklar. Evlatlarınızın en kaliteli şekilde eğitim almaları için üniversitemizin bütün imkânlarını seferber ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can konuşmasını başta sağlık şehitleri olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anarak tamamladı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bekerecioğlu da kısa bir selamla konuşması gerçekleştirerek ‘İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın’ düsturuyla mesleğini icra eden bütün sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

Açılış konuşmalarının ardından KSÜ Tıp Fakültesi’nin gelişimini anlatan ‘Dünden Bugüne Fakültemiz’ başlıklı multimedya gösterimi gerçekleştirildi.

Multimedya gösteriminin ardından Vali Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, üniversitemiz Rektörü Can, protokol üyeleri ve akademisyenler tarafından Tıp Fakültesine 2021-2022 Akademik Yılında kayıt yaptıran öğrencilere beyaz önlükleri törenle giydirildi.

Program, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

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14 Mart Tıp Bayramı KSÜ’de Törenle Kutlandı
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