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Aşı konusunda öncelikli meslekler belli oldu!

Koronavirüs aşısı konusunda öncelikli meslek gruplarının sıralı listesi Sağlık Bakanlığı internet sitesinde yayınlandı.

Aşı konusunda öncelikli meslekler belli oldu!

Aşı konusunda öncelikli meslekler belli oldu!

Koronavirüs aşısı konusunda öncelikli meslek gruplarının sıralı listesi Sağlık Bakanlığı internet sitesinde yayınlandı.

14 Ocak 2021 Perşembe 14:27
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Listenin yayınladığı sayfada, "Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır" açıklaması yapıldı.

Koronavirüs aşısı konusunda öncelikli meslek gruplarının sıralı listesi Sağlık Bakanlığı internet sitesinde yayınlandı. Listenin yayınladığı sayfada, "Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır" açıklaması yapıldı.

4 AŞAMALI AŞI PROGRAMI

Koronavirüs aşıları 4 aşamada gerçekleştirilecek. Önce sağlık çalışanları aşılanacak. Birinci aşamada 65 yaş üzeri ikinci aşamada polis, asker öğretmen, zabıta ve yargı çalışanları aşılanacak. 3. Aşamada 18-49 yaş arasında kronik hastalar 4. Aşamada zamanında aşı yaptırmayan aşılanacak.

Aşıda öncelikli meslek grupları netleşti:

- Milli Savunma,

- İçişleri

- Kritik görevlerdeki kişiler

- Zabıta

- Özel güvenlik

- Adalet bakanlığı

- Öğretmenler

- Fırın , yemek fabrikası, gıda imalathanesi çalışanları,

- Taşımacılık sektöründe çalışanlar

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