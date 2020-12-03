Aşıdan 13 milyar dolar kazanacaklar

Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, aşı geliştiren BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Şahin ve eşi Dr. Türeci'yi 3-4 Aralık'ta BM'de yapılacak COVID-19 Zirvesine davet etti. Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Twitter üzerinden Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile video konferans yoluyla görüştüğü ve tüm dünyaya umut veren başarıları için kendilerini "içten tebrik ettiği" açıklamasında bulundu. Ayrıca Bozkır "3-4 Aralık'ta başkanlık edeceğim BM Genel Kurulu COVID Özel Oturumuna konuşmacı olarak davetimi kabul ettiler" ifadesini kullandı.

Batı'da ilk koronavirüs aşısının, iki Türk bilim insanı tarafından bulunduğu vurgulanan ve internet sitelerinde de son dakika olarak duyurulan makalede, "Bu aşı, çok hızlı geliştirilen bir ilaç ama 30 yıl süren bir çalışmanın emeği" denildi.

AŞIDAN 13 MİLYAR DOLAR KAZANACAKLAR

İki ünlü doktorun projelerinden de bahsedilen haberde, Prof. Dr. Uğur Şahin'in Çin'de ortaya çıkan salgının dünyaya yayılacağını öngördüğü, bütün izinlerini iptal ederek ve haftanın 7 günü aşı formülleri üzerinde çalıştığı ifade edildi. Ayrıca Türk doktorların koronavirüse karşı bulduğu aşının 13 milyar dolardan fazla gelir getireceği eblirtilen makalede çiftin bu miktarı harcayacağı yer de aktarıldı.

Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in Pfizer bioNtech olarak bilinen koronavirüs aşısından elde edilecek geliri kanser tedavisi araştırmalarına yatıracağı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca İskenderunlu Türk doktorlarla ilgili koronavirüs aşısı ve çalışmalarına ABD medya devi New York Times da yer verdi. Gazete "Türk doktorların bu başarısı göçmen toplumu olumlu etkileyecektir" derken "Türk-Alman çifti, bizi virüsten koruyabilir" ve "Almanya, niye rahat değil?" başlıklı makalelerle dikkat çekti.

Makalede, Şahin-Türeci çiftinin hikayesinin son 10 yılda Almanya'da yükselen göçmen karşıtlığına meydan okuyacak nitelikte olduğu vurgulandı. "Eğer göçmen karşıtı duyguları ortadan kaldırabilecek bir şey varsa, bunu kesinlikle dünyayı ölümcül bir virüsten kurtaran bu çift yapardı."