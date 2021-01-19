Aşılamada ikinci adım

Türkiye'de koronavirüs aşılama süreci hızla devam ediyor. Sağlık çalışanlarının öncelikli olduğu aşılanma sürecinde, ilgili risk gruplarına da koronavirüs aşısı yapılıyor. Aşılama programında birinci aşamasının ikinci adımına geçildi. Sağlık çalışanlarının ardından huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar aşılanmaya başladı. Ayrıca 90 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına da evlerinde başladı.

2. ADIM BAŞLADI

Türkiye'de aşılama programının birinci aşamasının 2. adımı bugün başladı.

"COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre birinci aşamada yer alan sağlık çalışanlarının aşılanmasına devam ediliyor. 833 bini aşkın sağlık çalışanına koronavirüs aşısının ilk dozu uygulandı.

Yakında 1 milyona ulaşacak aşılamada bugünden itibaren yeni aşılama grubu başladı.

Huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına bugün başlandı.

90 yaş ve üzerindeki kişilerin de aşı programı bugün başladı.

"HAFTA SONUNA KADAR TAMAMLAMAYA GAYRET EDELİM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürüyle aşılama takvimi ve stratejisine ilişkin video konferans yöntemiyle görüştü.

Bakan Koca, tüm illerde huzurevi ve bakımevlerinde aşılamanın hızlı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini belirtti. Hafta sonuna kadar huzurevi ve bakımevlerinde yaşanların aşılanmasının tamamlanmasına gayret edelim mesajını verdi.

90 YAŞ VE ÜZERİNE EVDE AŞI YAPILACAK

Bakan Koca ayrıca, 90 yaş ve üzerindeki vatandaşların da bugünden itibaren alışanmaya başlanacağını açıklamıştı. Bu kişilerin evlerinde aşılanması organize edilecek.

Bakan Koca, 90 yaşındaki bireylerin de aşılanmasının hafta sonuna kadar tamamlanmasını il sağlık müdürlerine iletti.

AŞILAMADA 1 MİLYONA YAKLAŞILIYOR

Tüm hızıyla devam eden aşılama sürecinde 833 bini aşkın sağlık çalışanı aşı oldu. Yakında 1 milyona ulaşacak aşılama 28 günde iki doz halinde yapılıyor.

AŞIDA ÖNCELİKLİ GRUPLAR

Aşılar yaş, kronik rahatsızlık ve çalışılan sektöre göre 4 aşamada uygulanacak.

Önce sağlık çalışanları ve 65 yaş üstündekiler, ardından riskli ve kritik işlerde çalışanlar aşılanacak. Sonra kronik hastalardan başlanarak 18 yaşından büyük herkes aşılanacak.