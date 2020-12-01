Bakan Koca corona virüs aşı takvimini açıkladı

Bakan Koca yaptığı son dakika açıklamasında; aşılamaya aralık ayında yoğun bir şekide başlanacağını ifade ederken ilk aşılamanın 11 Aralık'ta başlanmasını istediğini belirtti. TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca; aşı takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, yaptığı son dakika açıklamasında; "Aşıya aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. 50 milyonluk sözleşme imzalandı. Aşı yapmaya aralık ve ocak ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. Yerli aşıyı ise Nisan ayında geçmeyi planlıyoruz. Her şey normal seyrederse aşıya 11 Aralık'ta, sağlık çalışanlarına yaparak, başlamak istiyoruz." dedi.

RAKAMLARI DAHA DA ARTIRMA GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ

Aralık ayında en az 10 milyon, ama muhtemelen 20 milyon gibi, temin etmiş olacağız. Ocak ayında 20 milyon, Şubat ayında 10 milyon. Bu rakamları daha da artırma gayreti içindeyiz."

"YERLİ AŞININ İLK FAZI 14-15 ARALIK'TA BİTMİŞ OLUR"

Bakan Koca, yerli aşıya ilişkin de bilgi verdi. Koca, "Yerli aşının ilk fazı 14-15 Aralık'ta bitmiş olur, nisanda da 3. aşamaya geçilebileceğini düşünüyoruz" dedi.

Bakan Koca, yerli aşının da inaktif bir aşı olduğunu söyledi. Koca, inaktif aşının maliyet açısından daha fazla olduğunu belirtti ancak güvenilirliğinin de daha fazla olduğunu vurguladı.

AŞI UYGULAMA STRATEJİSİNİ BİLİM KURULU HAZIRLAYACAK

Zannediyorum Aralık'ın 11'den sonra erken dönemde yaygın bir şekilde sağlık çalışanlarından başlamak üzere, şu an bilim kurulumuz ilgili strateji hazırlıyor. Bu stratejide sağlık çalışanları başta olmak üzere kimlere, nasıl yapılması gerektiği ile ilgili çalışmayı en geç bir hafta, on gün içinde tamamlamış olur" dedi.

Aşının koruyuculuğuna ilişkin soruya Koca, "Herkesin farklı bir stratejisi olabilir. Biz vatandaşımıza özellikle güvendiğimiz ve etkinliğini bildiğimiz aşıyı daha çok tercih etmek zorundayız. Bunu da bilecek, bu konudaki yaklaşımı bilgilendirmeyi yapabilecek olan bilim kurulumuz olacak" şeklinde konuştu.