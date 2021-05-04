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Bakan son rakamları açıkladı, Kahramanmaraş'ta ciddi düşüş var

Sağlık Bakanı Koca, 24-30 Nisan arasında 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan son rakamları açıkladı, Kahramanmaraş'ta ciddi düşüş var

Bakan son rakamları açıkladı, Kahramanmaraş'ta ciddi düşüş var

Sağlık Bakanı Koca, 24-30 Nisan arasında 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

04 Mayıs 2021 Salı 19:08
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Buna göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Kahramanmaraş’ta 137,57 oldu.

Sağlık Bakanlığı, 24-30 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

"covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan tabloya göre; 24-30 Nisan 2021 tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 532,02, Ankara'da 361,52, İzmir'de 223,34. Vaka sayısı en yüksek iller ise İstanbul 532,02, Kırıklareli 498,70, Tekirdağ 489,89 olarak sıralandı.

DOĞU'DAKİ İLLER EN AZ VAKA GÖRÜLEN KENTLERİMİZ OLDU

Haftalık verilere göre Şırnak 46,12, Mardin 76,40, Şanlıurfa 70,25, Van 90,25 ile 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

"TEDBİR VE KISITLAMALAR ETKİSİNİ GÖSTERECEK"

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte bulabilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her gecen gün daha iyi bir tabloya çevirecek" ifadelerini kullandı.

17-23 NİSAN VERİLERİ

"İstanbul (854,75), Çanakkale (838,89), Tekirdağ (772,20), Kırklareli (721,80), Giresun (706,23), Kocaeli (679,88), Yalova (638,65), Erzincan (632,17), Bayburt (601,88), Zonguldak (578,82), Ankara (567,88), Düzce (567,88), Erzurum (555,73), Malatya (540,59), Konya (538,57), Edirne (536,83), Eskişehir (535,87), Ordu (528,24), Bilecik (525,79), Kastamonu (522,88), Bartın (519,65), Kayseri (517,92), Rize (508,19), Bolu (504,13), Bursa (502,41), Balıkesir (496,34), Samsun (481,90), Çorum (467,25), Nevşehir (463,34), Sinop (445,35), Kırıkkale (444,92), Karabük (435,11), Kütahya (427,44), Amasya (423,26), Afyon (417,01), Tokat (416,65), Sakarya (414,52), Niğde (407,65), Sivas (402,90), Kırşehir (399,52), Çankırı (394,43), Ağrı (389,96), Yozgat (388,93), Aksaray (388,41), Karaman (364,43), Kilis (354,36), Trabzon (353,74), Isparta (351,35), Kars (351,32), Iğdır (348,71), İzmir (335,09), Gümüşhane (333,80), Manisa (326,62), Antalya (324,57), Tunceli (318,78), Elazığ (300,70), Osmaniye (292,22), Gaziantep (287,89), Aydın (274,87), Burdur (274,81), Bingöl (271,15), Ardahan (269,34), Muğla (250,91), Artvin (250,15), Uşak (240,10), Hatay (239,74), Kahramanmaraş (239,09), Denizli (232,39), Mersin (208,91), Adıyaman (200,01), Adana (192,54), Bitlis (186,33), Batman (182,50), Muş (153,00), Hakkari (150,79), Diyarbakır (143,60), Siirt (123,84), Van (104,49), Şanlıurfa (104,24), Mardin (95,00), Şırnak (55,04)

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