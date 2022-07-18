Bayer patronundan covıd-19 aşısıyla ilgili şok açıklama! İnsanlar kobay olarak mı kullanıldı?

Şok bir açıklama yapan Stefan Oelrich, Gen terapisi deseydik kimse aşı olmazdı. İlaç şirketleri, insanların aşının aslında bir gen düzenleme enjeksiyonu olduğunu bilselerdi aşıyı reddedeceklerdi. Aşı kesinlikle kimsenin virüsü kapmasını veya bulaştırmasını engellemiyor.” Dedi.

Oelrich, “İki yıl önce insanların gen veya hücre tedavisi alıp vücutlarına enjekte etmek isteyip istemediklerini sorsaydık, muhtemelen %95’lik bir reddedilme oranına sahip olurduk” diye itirafta bulundu.

Twitter ise bu açıklamanın videosunu, retweetlerini yanıltıcı olarak işaretledi.

Toplumda yeri olmadığı söylenen komplo teorisyenleri, Big Pharma’nın ve dünya çapındaki hükümetlerin tarihin en büyük gen tedavisi denemesi için halkı kobay olarak kullanması konusunda haklıydı. Hala uzun vadeli sağlık etkilerini bilmiyoruz, ancak kısa vadede çeşitli sağlık sorunları ve devam eden yan etkiler gördük. yorumunda bulunuyor.