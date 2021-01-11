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Çin aşısının etkinlik oranı açıklandı!

Endonezya Çin'in kovid-19 için geliştirdiği CoronaVac aşısı için acil kullanım onayı verdiğini duyurdu. Aşının etkinliği ise yüzde 65.3 olarak açıklandı.

Çin aşısının etkinlik oranı açıklandı!

Çin aşısının etkinlik oranı açıklandı!

Endonezya Çin'in kovid-19 için geliştirdiği CoronaVac aşısı için acil kullanım onayı verdiğini duyurdu. Aşının etkinliği ise yüzde 65.3 olarak açıklandı.

11 Ocak 2021 Pazartesi 12:18
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Çinli Sinovac şirketi tarafından üretilen CoronaVac isimli koronavirüs aşısının test çalışmaları Endonezya'da da sonuçlandı. Endonezya, Çin aşısı için acil kullanım onayı da verdi.

Endonezya'dan gelen son dakika bilgisine göre; CoronaVac isimli koronavirüs aşısının etkinliği ise yüzde 65.3 olarak saptandı.

Daha önce de Brezilya, CoronaVac aşısının etkinlik düzeyini kamuoyuna duyurmuştu. Türkiye, ilk parti olarak gelen 3 milyon doz aşının incelemesini sürdürüyor.

Onay verilirse toplamda 50 milyon CoronaVac aşısı teslim edilecek.

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