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Corona virüsü hafıza kaybına yol açabiliyor!

Yıllardır bu virüsle yaşıyormuşsunuz gibi gelebilir, ancak dünya sadece aylardır ölümcül yeni koronavirüsle mücadele ediyor.

Corona virüsü hafıza kaybına yol açabiliyor!

Corona virüsü hafıza kaybına yol açabiliyor!

Yıllardır bu virüsle yaşıyormuşsunuz gibi gelebilir, ancak dünya sadece aylardır ölümcül yeni koronavirüsle mücadele ediyor.

19 Ekim 2020 Pazartesi 13:13
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Bilim adamları bu ölümcül virüsün gizemlerini çözmek için günün her saati hararetle çalışırken, virüs ve neden olduğu hastalık hakkında ilginç bilgiler edindiler. Corona virüs belirtileri ile ilgili sürekli yeni bir bilgi daha ortaya çıkıyor. Şu ana kadar nefes darlığı, boğaz ağrısı, öksürük ve ateş, corona virüsünün temel belirtileri arasında yer alıyor.

Corona virüs belirtileri ile iglili her yeni çalışmada farklı belirtiler ortaya çıkıyor. Nashville'deki Vanderbilt Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde önleyici tıp ve bulaşıcı hastalıklar profesörü olan Dr. William Schaffner corona virüsü belirtileri ile ilgili açıklama yaparak, "İnsanları nasıl hasta ettiği hakkında artık daha fazla şey biliyoruz" dedi.

Ateş, öksürük ve nefes darlığı hala Covid-19'a sahip olabileceğinizin temel işaretleridir, ancak uzmanlar artık enfeksiyona işaret eden başka belirtiler olduğunu söylüyor. Bazıları tipik bir soğuk algınlığı gibidir; diğerleri grip belirtilerine benzer ve birkaçı oldukça olağandışı belirtilerdir.

Schaffner, "Yeni olarak Kovid ayak parmaklarını, tat ve koku kaybını öğrendik. Aslında hafıza kaybı ve zihinsel problemler üretebileceğini öğrendik - henüz merkezi sinir sistemini nasıl etkilediğinden tam olarak emin değiliz, ancak bazı hastaların hezeyanlarının olduğunu tespit ettik" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, semptomların herhangi biri veya tümü virüse maruz kaldıktan iki ila 14 gün sonra ortaya çıkabilir. Ancak Scaffner, birçok doktorun çoğu insanın bir hafta içinde hastalığın belirtilerini göstereceğini keşfettiğini söyledi.

"Ortalama kuluçka süresinin daha kısa olduğunu düşünüyoruz. Şu anda beş ila yedi gün ve bazen daha uzun sürebiliyor" dedi.

Ancak doktor Scaffner'a göre çoğumuz asemptomatik olabiliriz ve virüsü bilmeden yayabiliriz.

Aslında, Schaffner, çoğu araştırmanın, testi pozitif çıkan kişilerin üçte birinin veya daha fazlasının semptomsuz olduğunu veya farkına bile varamayabilecekleri çok hafif semptomları olabileceğini gösterdiğini söyledi.

Schaffner, "Sen ve ben kendimizi çok iyi hissediyoruz ve bu tartışmayı yaparken bir masada karşılıklı oturuyor olabiliriz, ancak virüsün bende olmadığını size kanıtlayamam. Ve sen de bana sende olmadığını kanıtlayamazsın" dedi.

OLAĞANDIŞI BELİRTİLER

Vücudu tuhaf ve yaygın şekillerde etkilemenin bir yolunu bulan bir hastalık varsa, Covid-19 budur. Neredeyse her büyük organı istila edebilecek gibi görünüyor. Genellikle tehlikeli şekillerde kanı pıhtılaştırıyor. Koku duyumuza, gözümüze, hatta cildimize saldırıyor.

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Corona Virüsü Hafıza Kaybına Yol Açabiliyor!
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