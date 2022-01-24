Diş Sağlığının Önemine ‘Kardan Dişle’ Dikkat Çektiler

Özellikle kış aylarında yaşanan soğuk hava nedeniyle şikayetlerin arttığına dikkat çeken diş hekimleri, evde kullanılan gelişi güzel yöntemlerin ve içeriği bilinmeyen kimyasal maddelerin dönüşü olmayan sonuçlara neden olabileceğini söylediler.

VehaDent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Diş Hekimlerinden Veli Kala, “Kış aylarından özellikle çürük dişlerde görünen hassasiyet problemi sadece diş macunları ile çözüme ulaşmayıp altta yatan gerçek problemlere dikkat çekmek gerekir. Çürükler çok ilerlediğinde hassasiyetinde ötesinde ciddi diş ağrılarına sebep olabilir. Hastalar Hassasiyet problemi fark ettiğinde diş tedavisini ertelememeli diş hekimi kontrolü yaptırmalıdır. Ayrıca diş üzerinde oluşan lekeler ve diş taşları için Ağız ve diş sağlığı polikliniğine gidilmelidir. Evde bulunan kimyasal maddeler ve piyasada satılan beyazlatma tozları dişleri beyazlatmadığı gibi geri dönüşü mümkün olmayan çiziklere aşındırmalara sebep olabilir. Bu gibi ürünler evde kesinlikle kullanılmamalıdır” dedi.