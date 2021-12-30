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Doç. Dr. Selçuk Sazik, ‘Omicron varyantı daha hızlı yayılıyor’

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi (Tıp Fakültesi Hastanesi) Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve KSÜ COVİD-19 Direktörü Doç. Dr. Selçuk Nazik, Omicron varyantı ile semptomları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Doç. Dr. Selçuk Sazik, ‘Omicron varyantı daha hızlı yayılıyor’

Doç. Dr. Selçuk Sazik, ‘Omicron varyantı daha hızlı yayılıyor’

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi (Tıp Fakültesi Hastanesi) Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve KSÜ COVİD-19 Direktörü Doç. Dr. Selçuk Nazik, Omicron varyantı ile semptomları hakkında bilgilendirmede bulundu.

30 Aralık 2021 Perşembe 09:50
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KSÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve KSÜ COVİD-19 Direktörü Doç. Dr. Selçuk Nazik, Güney Afrika’da 24 Kasım’da tanımlanan ve çok kısa bir sürede dünyaya yayılarak, baskın hale gelmeye başlayan Omicron varyantı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Omicron’un tıpkı nezle gibi seyrettiğini belirten Nazik, Omicron varyantının öldürücü etkisinin Delta’dan daha hafif olduğunu vurguladı. Varyantın etkisini azaltmak adına mutlaka 3. doz aşı önerdiklerinin altını çizen Nazik, “Bu nedenle aşı süresi gelen kişilerin aşılarını yaptırmalarını öneriyoruz” şeklinde konuştu.

“VAKALARIN ARTIK YAVAŞ YAVAŞ OMİCRON YÖNÜNDE OLACAĞI BİLGİSİNE SAHİBİZ”

Nazik, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Omicron varyantı aslında bir RNA virüsü olan ve hayatımıza iki yıl önce giren COVİD-19 virüsünün yeni bir varyantı. Daha önce de bildiğimiz üzere Alfa, Beta, Delta gibi farklı varyantlarıyla karşı karşıyaydık ki son dönemde en güncel olanı Delta varyantıydı. Bundan sonra sıra Yunan alfabesine göre adlandırıldığı için Omicron’a geldi. Omicron aynı virüsün biraz daha şeklinin değişmiş hali. Yani mutasyona uğramış hali. Farklı mutasyonların olduğunu biliyorduk. Bu da yeni bir mutasyon olan Omicron varyantı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülmeye başlandı ve vakalarında artık yavaş yavaş Omicron yönünde olacağını düşünüyorum.

“OMİCRON’DA SEMPTOMLAR DAHA HAFİF SEYREDİYOR”

Son dönemde İngiltere başta olmak üzere yapılan yayınlar var. Buradaki yayınların verilerine bakıldığında Omicron ile ilgili belirtilerin aslında nezle gibi bulgular verdiğini görüyoruz. Nezle dediğimiz; hapşırma, halsizlik, eklem ağrısı, baş ağrısı, burun akıntısı, boğazda hafif gıcıklanma, kaşıntı hissi, nadiren kuru öksürük gibi belirtilerden oluşuyor. Bu belirtilere bakıldığında delta varyantından daha hafif olduğunu görüyoruz. Omicron’da semptomlar daha hafif seyrediyor. Ama dezavantajı Omicron varyantı delta varyantına göre daha hızlı yayılıyor. Daha hızlı yayıldığı için daha fazla kişiyi enfekte ediyor. Tabii daha fazla kişi enfekte olunca bu kez hastanelerin ve sağlık çalışanlarının üzerindeki yük artacaktır ve bu durum endişe vermektedir.

“OMİCRON DAHA BULAŞICI”

Omicron varyantının diğer koronavirüs bulaşlarından bir farkı yok. Benzer şekilde bulaşıyor. Bu dönemde biraz artışının olmasının iki önemli nedeni var. Birincisi kapalı ortamlarda kalabalık bir şekilde maskesiz durulması önemli bir bulaş nedeni. Havaların soğumasıyla beraber havalandırmanın daha az olması ve kalabalık grupların bir arada bulunması bulaşı artırıyor. Artışın en büyük sebeplerinden birinin bu olmasıyla beraber diğer önemli sebebi de bir virüse sahip olan kişinin kaç kişiye bulaştırdığıyla ilgili elimizde veri vardı. Bir kişi 2 ya da 3 kişiye bulaştırıyordu. Bugüne kadarki bildiğimiz oran buydu ama Omicron varyantını taşıyan bir kişi virüsü bu bulaşın 2-3 katına kadar daha fazla kişiye bulaştırabiliyor. Buda Omicron varyantına bağlı enfeksiyonun yayılmasının daha hızlı olmasına neden oluyor. Buradaki yapılması gerekenlerin en önemlisi maskemizi mutlaka takmamız gerekliliğidir. Ayrıca kalabalık ortamlara mümkün mertebe girmememiz gerekiyor. Omicron’a bağlı semptomların aslında delta varyantında gördüğümüz derecede kötü olmadığını biliyoruz ve öldürücülüğünün de yine bu delta varyantına göre daha az olduğunu biliyoruz. Ama Omicron’a bağlı ölümlerin olduğunu da biliyoruz.

“3. DOZU MUTLAKA ÖNERİYORUZ”

TURKOVAC aşısı çıktı. Sağlık Bakanı’mızın yaptığı açıklamalar doğrultusunda ülkemizde Omicron vakalarının görülmeye başlandığını ve kalabalık şehirlerdeki nüfusun yüzde 10’nundan fazlasını aştığını belirtmişti. Bundan sonrada Bilim Kurulunun yaptığı toplantı sonucunda 3. doz aşıların yapılmasıyla ilgili 6 aylık sürenin 3 aya düşürülmesi kararı alındı. 3. doz aşının mutlaka yapılmasını öneriyoruz. Çünkü 2 doz aşı olup üzerinden 6 ay geçen vakaların antikor seviyesindeki düşüş nedeniyle tekrar enfeksiyon alma riski var. Bu nedenle aşı süresi gelen kişilerin aşılarını yaptırmalarını öneriyoruz.

“YERLİ AŞIYI BEKLEYENLER TURKOVAC YAPTIRABİLİR”

Aşı seçenekleri içerisine eklenen TURKOVAC, ülkemizin bir başarısıdır. Eskiden Coronavac ve Biontech aşıları vardı. Bildiğimiz gibi Coronavac aşısı inaktif bir aşı, Biontech aşısı ise bir m-RNA aşısıdır. Bu aşılar ülkemizde uygulanıyordu. TURKOVAC aşısı da inaktif virüs aşısıdır. Hala aşı olmayıp yerli aşıyı bekleyen vatandaşlarımızın TURKOVAC aşısı olarak bu gruba dâhil olmasını öneriyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Doç. Dr. Selçuk Sazik‘Omicron Varyantı Daha Hızlı Yayılıyor’
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