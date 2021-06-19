Doç. Dr. Yüksel SANKO'da hasta kabulüne başladı

Doç. Dr. Yücel Yüksel, 1978 yılında Antalya'nın Korkuteli İlçesi’nde doğdu. Akdeniz Üniversite Tıp Fakültesi’nden 2003 yılında mezun olan Doç. Dr. Yüksel, 2004-2010 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği’nden uzmanlık eğitimi aldı. Asistanlığının son 18 aylık döneminde Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Bölümünde görev alarak karaciğer, böbrek ve pankreas nakil hastalarının ameliyatlarına girdi ve onların ameliyat sonrası takiplerinde bulundu.

Doç. Dr. Yüksel, Ağustos 2010 - Ağustos 2011 tarihleri arasında 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı Şırnak Asker Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak askerlik görevini yaptı. Ağustos 2011 - Aralık 2012 tarihleri arasında yaptığı mecburi hizmet sırasında Tatvan Devlet Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak çalıştı. Bu dönemde 8 ay Tatvan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevinde bulundu. Aralık 2012- Haziran 2021 tarihleri arasında Antalya’da hizmet veren Organ Nakli Merkezinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak çalıştı. Organ nakli merkezinde çalıştığı süre içinde 3,500’den fazla böbrek nakli (350’si çocuk) ameliyatına, 500’den fazla karaciğer nakli ameliyatlarında yer aldı.

Doç. Dr. Yüksel 1,500’den fazla laparoskopik (kapalı yöntemle) böbrek verici ameliyatını yaptı ve bu hastaların takiplerini geçekleştirdi. Mayıs 2020 tarihinde “Doçent” oldu.

İlgi alanları, böbrek ve karaciğer nakli, ince ve kalın bağırsak, karaciğer, böbrek tümörü, bu tümörlerin açık ve laparoskopik ameliyatlar olan Doç. Dr. Yüksel, evli ve iki çocuk babasıdır.

ORGAN NAKLİ MERKEZİ

Organ Nakli, organ yetmezliği olan hastalara uygulanan cerrahi bir işlemdir. Vücutta görevini yapamayan organın yerine ya beyin ölümü gerçekleşmiş kişiden (kadavradan) bağış ile ya da canlı kişiden bağış yolu ile alınan organın hastaya nakil işlemidir.

Böbrek nakli, insanlar arasında en çok yapılan nakil olup, böbrek yetmezliğinin en iyi ve en başarılı tedavi yöntemidir. Naklin başarılı olmasını sağlayan faktörler; hastane koşulları, ekibin tecrübesi, deneyim ve bilgisi, klinikte yakın takibi ile nakil sonrasında yeni böbreğin vücutta kalması için ilaçların düzenli kullanılmasıdır.

Türkiye'nin 600 yatak kapasitesi ile en büyük özel hastanesi olan hastanemizde Organ Nakil Merkezi toplam 114 yatak kapasiteli yoğun bakımları, laboratuvarları, radyolojik renal görüntüleme üniteleri, patoloji laboratuvarı ve diyaliz cihazları ile transplantasyon cerrahi başkanlığında nefroloji, üroloji, patoloji, psikiyatri, endokrinoloji, organ nakil anestezisi uzmanları ile organ nakil koordinatöründen oluşan bir ekip hizmet vermektedir.

Hastaneden mevcut 10 adet ameliyat salonundan 2’si organ nakline ayrılmış olup, aynı anda alıcı ve vericiyi birlikte ameliyata alacak donanım ve altyapıya sahiptir. Organ Nakil Merkezi'ne bağlı 22 yataklı transplantasyon servisinde 8 adet monitörlü ve tam teşekkülü olup, organ alıcısı hastaların tek kalacağı özel odalar ayrı bir bölüm halinde hazırlanmıştır. Diğer 14 oda ise hasta ve vericilerin ayrı ayrı kalabileceği özel odalardan oluşmaktadır. Bu odalar hastaların her türlü ihtiyacına hizmet verecek özelliktedir.

Son sistem diyaliz cihazlarıyla gereğinde hemodiyaliz yapılabilmekte ve nakil sonrası laboratuvarda ilaç düzey testleri uygulanabilmektedir. Bunların yanı sıra müracaat eden hastalara Organ Nakil Koordinasyon Merkezi ve nakil sonrası kontroller için Organ Nakil Polikliniği hizmet vermektedir.