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Erzurum’da Dünya’ya Gelen Fırat Bebek Şifayı Kahramanmaraş’ta Buldu

Türkiye’nin dört bir yanından Prematüre Retinopatisi (ROP) tedavisinde umut olan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi (Tıp Fakültesi Hastanesi), şifa dağıtmaya devam ediyor.

Erzurum’da Dünya’ya Gelen Fırat Bebek Şifayı Kahramanmaraş’ta Buldu

Erzurum’da Dünya’ya Gelen Fırat Bebek Şifayı Kahramanmaraş’ta Buldu

Türkiye’nin dört bir yanından Prematüre Retinopatisi (ROP) tedavisinde umut olan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi (Tıp Fakültesi Hastanesi), şifa dağıtmaya devam ediyor.

01 Haziran 2022 Çarşamba 12:57
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Erzurum’da dünyaya gelen ve ROP hastası Fırat Bebek, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Erzurum’da Dünyaya Gelen Fırat Özer Bebeğin doğumdan sonra yapılan kontrollerinde Prematüre Bebeklerde görülen, retina hasarı yapan ve körlükle sonuçlanabilen bir göz hastalığı olduğu anlaşıldı. Yapılan kontrollerinde ardından ambulans uçakla KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi ROP Tanı ve Tedavi Merkezinde tedavi altına alındı.

Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesindeki 17 günlük başarılı tedavinin ardından Fırat Özer bebeğe mezuniyet kıyafetleri giydirilerek taburcu edildi.

Zamanında yapılmayan ROP tedavisi körlüğe sebep olabilir!

Konuyla alakalı bilgiler veren KSÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşegül Çömez, “ROP hastası erken doğan bebekler zamanında tedavi edilmediği takdirde körlükle sonuçlanabilen çok ciddi bir göz hastalığıdır.” dedi.

ROP gelişiminde etkisi olan diğer faktörlere de değinen Doç. Dr. Ayşegül Çömez, 34 haftadan daha erken doğan bebeğin, doğum sonrası 4. Haftada yani en geç 28 günlükken ROP tanı ve tedavisinde deneyimli bir göz hekimi tarafından muayene edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Doğumdan 4-6 hafta sonra mutlaka göz muayenesi yapılmalı!

Doç. Dr. Ayşegül Çömez, “ROP özellikle erken doğan bebeklerde gözün retina tabakasını etkileyen, yani retina tabakasının damarlarının anormal gelişimine bağlı oluşan ve körlük riski çok yüksek olan bir hastalık. Eğer bebek ne kadar erken doğarsa o bebekte ROP hastalığın gelişimi o derece yüksek. Bu nedenle biz bu bebekleri doğumdan itibaren 4’üncü haftada ilk göz muayenesini yapıyoruz ve daha sonra hastalığın ciddiyetine göre daha sık kontroller yapıyoruz. Zamanında takip ve tedavi ile bu çocukların kör olmasını engellemeye çalışıyoruz. Ülkemizde 34 hafta ve bin 1700 gramın altında doğan tüm bebeklere(ROP) taraması önerilmektedir. Ama onun haricinde Erken doğum öyküsü olup ve özellikle yoğun bakımda kalma hikâyesi olan ve takip eden yeni doğan uzmanı hekim arkadaşlarımızın rop muayenesi tavsiye ettiği tüm bebeklere ROP muayenesi yapıyoruz. Zamanında tanı ve tedavi için Ailelerin ROP muayene kontrollerini aksatmamaları ve düzenli bir şekilde bu bebekleri takip ettirmeleri gerekmektedir. Rop muayenesinde hem tanı hem de tedavi konusunda yetkin göz hekimleri tarafından tedavi edilmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

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Erzurum’da Dünya’ya Gelen Fırat Bebek Şifayı Kahramanmaraş’ta Buldu
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