Gülşah Erşan Yıldız, Bağışıklık Sistemimizi Güçlü Tutmamız Gerek!

Yıldız, “Mevsim geçişleri ve korona’daki yaklaşımlardan dolayı bağışıklık sistemimizi güçlendirici yönde beslenmemiz lazım. Peki, bunlar için ne yapmalıyız. C vitamini ve E vitamini destekli beslenmemiz gerekiyor. Bunlar hangi besinlerde var; meyve sebzeler, yeşil, koyu yeşil yapraklı sebzeler, özellikle artık kış mevsimine doğru da ilerlerken turunçgiller bizim için kurtarıcı olacaktır.”dedi.

“Sağlığımıza dikkat etmemiz gereken dönem”

Dengeli ve sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çeken Yıldız şu açıklamalarda bulundu: “Günlük su tüketimimize de özen göstermemiz gerekiyor. En az 8 bardak su içtiğimizden emin olmamız lazım. Yeterli ve dengeli beslenmemiz lazım, haftanın 2 günü balık tüketimi önemli çünkü Omega-3 içeriği bizim bağışıklığımıza destekli olacaktır. Şu dönem bizim en çok sağlığımıza dikkat etmemiz gereken dönem. Uyku süremize çok dikkat ediyor olmamız lazım olabildiğince stresten uzak durmamız gerekiyor. Günlük düzenli yarım saatlik yürüyüşler, kalabalık kesimlere girmeden yapacağınız yarım saatlik yürüyüşler de metabolizmanızın canlanması ve bağışıklığınızın güçlenmesine destek olacaktır. Meyve tüketimine özen göstermemiz gerekiyor. Kabuklu tüketebileceğiniz meyveleri iyice yıkadıktan sonra kabuklarıyla birlikte tüketebilirsiniz. Bu şekilde lif oranımızı da arttırmış oluruz ve bağışıklığımız yine desteklenmiş olur.”