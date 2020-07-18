Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! Bayramda kısıtlama olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Dün 926 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 217 bin 799, can kaybı 5 bin 458 oldu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kurban Bayramı'na yönelik önlemlerin bir sonraki kabine toplantısında görüşüleceğini söyledi.

on 24 saatte 1014 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 199 bin 834 oldu. Bakan Koca en düşük vefat sayısı olan 13 Haziran'ı örnek göstererek uyarıda bulundu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kurban Bayramı'na yönelik önlemlerin bir sonraki kabine toplantısında görüşüleceğini söyledi. Hürriyet'in haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bilim Kurulu'nun değerlendirmeleri alındıktan sonra uygulanacak tedbirlerin belirleneceğini ifade etti.

Peki, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi ya da şehirlerarası seyahatlerin kısıtlanması düşünülüyor mu? Oktay, kesinlikle düşünülmediğini söyledi. Ama kurban kesimiyle ilgili birtakım düzenlemelerin yapılacağını ifade etti. Koronavirüs öncesinde olduğu gibi kalabalık yerlerde, hijyen kuralına uyulmayan kurban kesimine izin verilmeyeceğini belirtti.

Fuat Oktay, "Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulacak. Eski bayramlarda olduğu gibi yoğun bayramlaşmalar yaşanmayacak. Ama kurban kesilecek. Kurban kesimiyle ilgili tedbirler alınacak. Hijyene dikkat edilmesi ve kalabalıkların oluşmaması için kurban kesimine bir sistem getirilecek" dedi.

Bu arada salgın sebebiyle yeni karantina haberleri gelmeye de devam ediyor. Şanlıurfa'da, koronavirüs vakalarının görüldüğü kent merkezi ve ilçelerdeki 97 ev karantinaya alındı, 87 evde uygulanan karantina ise sona erdi.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı kişilerin Covid-19 testleri pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, vakaların görüldüğü kent merkezi ve ilçelerdeki 97 evde, 14 günlük karantina uygulanmasına karar verdi.

Kararın ardından evler güvenlik güçleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatıldı. Öte yandan kent merkezi ve ilçelerde 87 evde uygulanan karantina ise sona erdi.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde de aynı apartmanda yaşayan 5 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, apartmanın bulunduğu sitedeki 40 daire karantinaya alındı.

Şarkikaraağaç Ulvikale Mahallesi 1212 Sokaktaki sitedeki bir dairedeki 5 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktı. Bunun üzerine sitedeki 4 blokta bulunan toplam 40 dairenin karantinaya alınması kararlaştırıldı.